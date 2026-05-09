  Summer Holidays 2026: జూన్ 30 వరకు సమ్మర్ హాలిడేస్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ..!

Summer Holidays 2026: జూన్ 30 వరకు సమ్మర్ హాలిడేస్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ..!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 09, 2026, 09:31 AM IST|Updated: May 09, 2026, 09:31 AM IST

Summer Holidays 2026:ఎండలు ముదిరిపోతున్న క్రమంలో.. పిల్లలకు వేసవి సెలవులు ప్రకటిస్తూ వస్తున్నారు అన్ని రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు. తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఏప్రిల్ చివరి వారం నుంచే సెలవులు ఇవ్వగా, కొన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రం మే నెల మొదటి వారం నుంచి ఇచ్చారు. అయితే ఢిల్లీ ప్రభుత్వం మాత్రం మే నెల రెండో వారం నుంచి ఈ సెలవులను ప్రకటించాయి. 

ఢిల్లీ ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు 2026 వేసవి సెలవులను ప్రకటించారు. ఢిల్లీ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ (DoE) విడుదల చేసిన అధికారిక సర్క్యులర్ ప్రకారం మే 11 నుంచి జూన్ 30 వరకు సమ్మర్ హాలిడేస్ ఉండనున్నాయి. అయితే 9వ, 10వ.. 12వ తరగతి విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక రిమీడియల్ క్లాసులు నిర్వహించనున్నారు.  

ఈ ప్రత్యేక తరగతులు మే 11 నుంచి మే 23 వరకు జరుగుతాయి. ఆదివారాలను మినహాయించి క్లాసులు నిర్వహిస్తారు. విద్యార్థుల చదువులో ఉన్న లోపాలను సరిచేసి, ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్స్‌పై అవగాహన పెంచడం ఈ తరగతుల ప్రధాన ఉద్దేశం అని అధికారులు తెలిపారు. ఈ రిమీడియల్ క్లాసులు రోజుకు మూడు పీరియడ్స్‌గా నిర్వహిస్తారు. ప్రతి పీరియడ్ ఒక గంట పాటు ఉంటుంది. విద్యార్థుల కోసం ఉదయం 7:30 నుంచి 10:30 వరకు క్లాసులు ఉంటాయి. టీచర్ల సమయం ఉదయం 7:20 నుంచి 11 గంటల వరకు నిర్ణయించారు.

క్లాస్ షెడ్యూల్ ఇలా ఉంటుంది:

మొదటి పీరియడ్: 7:30 AM – 8:30 AM రెండో పీరియడ్: 8:30 AM – 9:30 AM మూడో పీరియడ్: 9:30 AM – 10:30 AM

9వ, 10వ తరగతి విద్యార్థులకు ముఖ్యంగా మ్యాథ్స్, సైన్స్ సబ్జెక్టులపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టనున్నారు. అవసరాన్ని బట్టి ఇతర సబ్జెక్టులను కూడా స్కూల్ హెడ్‌లు ఎంపిక చేయవచ్చు. 12వ తరగతి విద్యార్థులకు ఏ సబ్జెక్టుల్లో క్లాసులు నిర్వహించాలో ఆయా పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులు నిర్ణయిస్తారు. ఈ క్లాసులకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా స్కూల్ యూనిఫామ్ ధరించాలి. హాజరు ఆన్లైన్‌లో నమోదు చేస్తారు. అలాగే తల్లిదండ్రుల నుంచి NOC లేదా అనుమతి పత్రం తప్పనిసరిగా తీసుకురావాలి.

విద్యార్థుల కోసం పాఠశాలల్లో లైబ్రరీలు కూడా తెరిచి ఉంచనున్నారు. స్వయంగా చదువుకోవడానికి, పుస్తకాలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తాగునీరు, ఇతర ప్రాథమిక సదుపాయాలు కూడా అందుబాటులో ఉంచాలని అధికారులు ఆదేశించారు.  

అవసరమైతే గెస్ట్ టీచర్లు, కాంట్రాక్ట్ టీచర్లను కూడా నియమించవచ్చని సర్క్యులర్‌లో పేర్కొన్నారు. జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు ఈ కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించనున్నారు. మరోవైపు పంజాబ్ బోర్డు 10వ తరగతి ఫలితాలు మే 11న, 12వ తరగతి ఫలితాలు మే 13న విడుదల కానున్నట్లు ప్రకటించింది. విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు.

