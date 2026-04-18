School Summer Holidays: మండిపోతున్న ఎండలు.. పలు రాష్ట్రాల్లో వేసవి సెలవులు షురూ.. ఆ రాష్ట్రంలో ఏకంగా 60 రోజులు హాలీడేస్..!!

School Summer Holidays 2026: ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. ఇంట్లో నుంచి కాలు బయటపెడదామంటే ఒళ్లు వణికిపోతుంది. ఉదయం 10 కాక ముందే భానుడు భగభగమంటున్నాడు. సాయంత్రం 6 దాటిన ఉక్కపోత వీడటం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో పాఠశాలల విద్యార్థులు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు స్కూల్లో ఉండాలంటే ఉక్కపోతతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. దీంతో చాలా రాష్ట్రాల్లో వేసవి సెలవులను ప్రకటించాయి. కొన్ని రాష్ట్రాలైతే ఏకంగా 60 రోజులు సెలవులు ప్రకటించాయి.
ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీ, రాజస్థాన్, బీహార్, ఛత్తీస్ ఘడ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో తమ వేసవి సెలవుల క్యాలెండర్ ను విడుదల చేశాయి. కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే పిల్లలకు వేసవి సెలవులు ప్రారంభం అయ్యాయి. కాగా ఏయే రాష్ట్రంలో ఎన్ని రోజులు వేసవి సెలవులు ప్రకటించారో చూద్దాం.
ఉత్తర ప్రదేశ్: ఉత్తర ప్రదేశ్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు వేసవి సెలవులు మే నెల మూడవ వారంలో ప్రారంభమవుతాయి. 2026-27 విద్యా సంవత్సర క్యాలెండర్ ప్రకారం.. రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలలకు మే 20న సెలవులు ప్రారంభమై జూన్ 15 వరకు కొనసాగుతాయి. జూన్ 16న పాఠశాలలు యధావిధిగా తిరిగి తెరుచుకుంటాయి.
ఢిల్లీ: ఢిల్లీ విద్యాశాఖ 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి విడుదల చేసిన క్యాలెండర్ ప్రకారం.. ఢిల్లీ పాఠశాలలకు మే 11న సెలవులు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ సెలవులు జూన్ 30 వరకు కొనసాగుతాయి. అయితే.. పరిపాలనా పనుల నిమిత్తం జూన్ 28 నుండి 30 మధ్య ఉపాధ్యాయులు పాఠశాలకు హాజరు కావాలని ఆదేశించారు.
రాజస్థాన్: రాజస్థాన్ విద్యాశాఖ కొత్త 2026-27 విద్యా సంవత్సర క్యాలెండర్ ప్రకారం, రాష్ట్రంలో వేసవి సెలవులు మే 17న ప్రారంభమై జూన్ 20 వరకు కొనసాగుతాయి. విద్యా సంబంధిత పనులను సకాలంలో పూర్తి చేసేందుకు వీలుగా ఈ ఏడాది విద్యాశాఖ సెలవుల కాలాన్ని 10 రోజులు తగ్గించడం గమనార్హం.
బీహార్ 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి బీహార్ విద్యా శాఖ విడుదల చేసిన సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం, అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ-సహాయక, ఉన్నతీకరించిన పాఠశాలల్లో వేసవి సెలవులు 2026 మే 1 నుండి 2026 జూన్ 20 వరకు ఉంటాయి.
హర్యానా: హర్యానా పాఠశాల విద్యా డైరెక్టరేట్ విడుదల చేసిన 2026-27 విద్యా సంవత్సరపు విద్యా క్యాలెండర్ ప్రకారం, రాష్ట్రంలోని పాఠశాలల్లో వేసవి సెలవులు మే 1, 2026 నుండి ప్రారంభమై జూన్ 30, 2026 వరకు పూర్తి నెల పాటు కొనసాగుతాయి. ఏకంగా 60 రోజుల పాటు వేసవి సెలవులను ప్రకటించారు.
మధ్యప్రదేశ్: పెరుగుతున్న వేడి నుండి పిల్లలకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు మధ్యప్రదేశ్ పాఠశాల విద్యా శాఖ ముందుగానే సెలవులను ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించింది. పాఠశాలలు మే 1వ తేదీన మూసివేస్తారు. ఈ సెలవులు జూన్ 15, 2026 వరకు కొనసాగుతాయి.
ఉత్తరాఖండ్: ఉత్తరాఖండ్లో వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతూ ఉండటం వల్ల, మైదాన, కొండ జిల్లాల మధ్య సెలవుల వ్యవధి మారుతూ ఉంటుంది. పాఠశాలలు సాధారణంగా మే మధ్య నుండి జూన్ చివరి వరకు మూసిస్తారు. బోర్డు త్వరలో తుది సవివరమైన జాబితాను విడుదల చేస్తుంది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏప్రిల్ 25నుంచి వేసవి సెలవులు ప్రకటించారు.
ఛత్తీస్ ఘడ్: ఛత్తీస్ ఘడ్ లో ఎండల తీవ్రత భారీగా ఉండటం వల్ల అక్కడి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏకంగా 55 రోజులు వేసవి సెలవులు ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.