Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..

Heavy rains in Telangana: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వరుణుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో భారీ వర్షాలతో మరోసారి ఆ జిల్లా లోని అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రేపు అంటే ఆగస్టు 28న గురువారం అన్ని స్కూళ్లు,కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించారు.
దేశంలో మరోసారి వరుణుడు కుండపోతగా వానలు కురిపిస్తున్నాడు. ఎక్కడ చూసిన కూడా వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ముఖ్యంగా భారీగా కురుస్తున్న వానలకు రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లు కూడా చిగురు టాకుల్లావణికిపోతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలన్నిజలమయం అయిపోయాయి.
ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో ఎక్కడ చూసిన కూడా రోడ్లన్ని చెరువుల్ని తలపిస్తున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుంది. అంతేకాకుండా.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం అధికారులకు కీలక సూచనలు చేశారు.
మరోవైపు తెలంగాణలో కుండపోతగా కురుస్తున్న వానల నేపథ్యంలో కామారెడ్డి పరిధిలోని అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రేపు అంటే.. ఆగస్టు 28న కామారెడ్డి పరిధిలోని అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవలు ప్రకటిస్తు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ముఖ్యంగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతోనే ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రజలు అనవసరంగా బైటకు రావొద్దని, మ్యాన్ హోల్స్, నాలాల దగ్గర అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు ప్రజలకు సూచించారు.
స్కూళ్లకు ఇప్పటికే వరుసగా సెలవులు వస్తున్నాయి. గణేష్ చతుర్థి పండగ వేళ హలీడే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. మరల రేపు అంటే.. గురువారం కామారెడ్డి అధికారులు స్కూళ్లకు సెలవుల్ని ప్రకటించడంతో విద్యార్థులు మాత్రం పండగ చేసుకుంటున్నారు.