Tomorrow Schools Holiday: పిల్లలకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?

Schools and colleges holiday: అన్ని ప్రభుత్వ స్కూళ్లు, ఇంటర్, డిగ్రీ కాలేజీలకు సైతం హలీడే ప్రకటిస్తు రెండు జిల్లాల కలెక్టర్లు కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ క్రమంలో అధికారులు రంగంలోకి దిగి కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకున్నారు. ప్రజలు అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రాకూడదని అధికారులు తెల్చి చెప్పారు.
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'మొంథా' తుపాను ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరానికి మరింత చేరువైంది. ఈ నేపథ్యంలో కాకినాడ పోర్టులో అత్యంత తీవ్రమైన హెచ్చరిక అయిన 10వ నంబర్ ప్రమాద సిగ్నల్ను అధికారులు జారీ చేశారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యల కోసం జాతీయ విపత్తు స్పందన దళం పూర్తిస్థాయిలో రెడీగా ఉంది. మొత్తం 25 బృందాలను ఏపీ, తెలంగాణ, ఒడిశా, తమిళనాడు రాష్ట్రాలకు తరలించారు.
మరోవైపు తుపాన్ నేపథ్యంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారాలోకేష్ సైతం అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు సమావేశం నిర్వహిస్తు ఆదేశాలు జారీచేశారు. ముఖ్యంగా మొంథా నేపథ్యంలో ప్రజల్ని సెఫ్టీ ప్రదేశాలకు తరలించారు. ముఖ్యంగా సముద్ర తీర ప్రాంత ప్రజలు చేపల వేటకు వెళ్ల కూడదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
కాకినాడలో 10వ నంబర్ సిగ్నల్ ఎగురవేయగా, విశాఖపట్నం, గంగవరం, కళింగపట్నం, భీమునిపట్నం పోర్టులలో 9వ నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరికలను కొనసాగిస్తున్నారు. మరోవైపు తుపాన్ ప్రభావం నేపథ్యంలో ఏపీ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు ప్రజల్ని అల్లకల్లోలం చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో అనకాపల్లి, విశాఖ జిల్లాల కలెక్టర్ లు రేపు బుధవారం కూడా స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవుల్ని ప్రకటించారు.
ముఖ్యంగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రాకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో అన్ని స్కూళ్లు, ఇంజనీరింగ్, డిగ్రీకాలేజీలకు సెలవుల్ని ఇస్తు రెండు జిల్లాల కలెక్టర్లు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మరోవైపు ఏపీలోని అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారాలోకేష్ ఎప్పటికప్పుడు ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నారు.తుపాన్ నేపథ్యంలో అన్నిరకాలుగా సిద్దంగా ఉన్నట్లు అధికారులు సైతం పేర్కొన్నారు.
తుపాను ప్రభావిత 7 జిల్లాల్లో వాహనాలు నిలిపివేశారు. రాత్రి 8:30 నుంచి ఉదయం 6 వరకు వాహనాలు నిలిపివేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. కృష్ణా, ఏలూరు, తూ.గో., ప.గో., కోనసీమ, అల్లూరి జిల్లాల పై తుపాన్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది. అదే విధంగా.. అత్యవసర వైద్యసేవలకు వెళ్లేవారికి మినహాయింపు ఇవ్వాలని చంద్రబాబు సర్కారు పలు సూచనలు చేసింది.
గడిచిన 6 గంటలుగా 15 కి.మీ. వేగంతో మొంథా తుపాన్ కదులుతుంది. మచిలీపట్నానికి 50 కి.మీ. దూరంలో తీవ్ర తుపాను కేంద్రీకృతంమయ్యింది. కాకినాడకు 130 కి.మీ., విశాఖకు 230 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతం అయ్యింది. మొంథా తుపాను.. కాకినాడకు దక్షిణంగా రాత్రికి తీవ్రతుపాను తీరం దాటే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.తీరందాటే సమయంలో గంటకు 90-110 కి.మీ.వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని, ప్రజలు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రజల్ని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.