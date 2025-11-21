English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Schools Closed: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. స్కూళ్లకు ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!

Schools Closed: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. స్కూళ్లకు ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!

Schools Closed For 12 days: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త స్కూళ్లకు రానున్న రోజుల్లో 12 రోజుల పాటు సెలవులు రానున్నాయి. విద్యార్థులకు సెలవులు అంటేనే ఎగిరి గంతే వార్త అని చెప్పవచ్చు. కాస్త వెకేషన్ కి వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అంతేకాదు హోం వర్క్, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ నుంచి కూడా వారికి కాస్త ఉపశమనం లభిస్తుంది.
 
1 /5

 స్కూళ్లకు 12 రోజుల పాటు సెలవు రానుంది. రానున్న రెండు నెలలు నవంబర్‌, డిసెంబర్‌నెలలో సెలవులు రానున్నాయి. అయితే ఇది విద్యార్థులకు ఎగిరి గంతేసే వార్త అని చెప్పొచ్చు. ముందస్తుగా ఏవైనా వెకేషన్స్ కి కూడా వెళ్లే అవకాశం ఉంది. వారు చదువులో ఒత్తిడి నుంచి కాస్త బయట కూడా పడతారు.  

2 /5

 విద్యార్థులకు సెలవు అంటేనే పండగ లాంటి వార్త ఇలా ఎక్కువ రోజులపాటు సెలవులు రావడం వల్ల వీకెండ్ ట్రిప్స్ కూడా వెళ్తారు. ఫ్యామిలీతో సరదాగా గడుపుతారు. వారికి ప్రాజెక్టులు, కొన్ని యాక్టివిటీల నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది.   

3 /5

 నవంబర్‌ నెలలో ఆదివారాలు, రెండో శనివారాలు స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి. ఇక డిసెంబర్ నెలలో క్రిస్మస్ సందర్భంగా స్కూళ్లకు సెలవు వస్తుంది. న్యూ ఇయర్ ఇంకా ఇతర ప్రత్యేక పండుగలు కూడా ఉన్నాయి. దీని వల్ల స్కూళ్లకు సెలవు వస్తుంది. మొత్తంగా రెండు నెలల పాటు ఏకంగా 12 రోజుల పాటు స్కూల్లకు సెలవులు రానున్నాయి.  

4 /5

 క్రిస్మస్ సెలవులు అయితే ముఖ్యంగా క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూల్స్ ఏకంగా 10 రోజులపాటు సెలవులు ఇస్తారు. మిగతా స్కూళ్లకు కచ్చితంగా రెండు రోజులపాటు సెలవులు ఉంటాయి. మొదటి రోజు క్రిస్మస్ డిసెంబర్ 25, డిసెంబర్ 26వ తేదీ బాక్సింగ్ డే సందర్భంగా కూడా స్కూలుకు సెలవులు ప్రకటిస్తారు.  

5 /5

 డిసెంబర్‌ అన్నీ ఆదివారాలు రెండో శనివారాలు కలిపి స్కూళ్లకు సెలవులు దీంతోపాటు క్రిస్మస్ సెలవులు మొత్తంగా కలిపి 12 రోజుల పాటు స్కూల్లకు సెలవులు వర్తిస్తాయి. లాంగ్ వీకెండ్ లో భాగంగా ఎక్కడైనా ట్రిప్పులు వెళ్లడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. అయితే ఇది ఆయా స్కూల్లో యాజమాన్యం తీసుకున్న నిర్ణయాల ఆధారంగా సెలవులు ఉంటాయి.

schools closed in india School Holidays 2024 12 days school holiday school holiday news today christmas holidays for schools

Next Gallery

Money Saving Tips: డీమార్ట్..జియో మార్ట్..సూపర్ మార్కెట్ కాదు.. మహిళలు ఇక్కడ షాపింగ్ చేస్తే.. ఒక నెల బడ్జెట్‌తో రెండు నెలల గ్రోసరీ..ఎక్కడో అస్సలు ఊహించలేరు..!!