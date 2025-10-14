English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  School Holidays: స్కూల్లకు మళ్ళీ ఏకంగా రెండు వారాలు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..విద్యార్థుల హర్షం..తల్లిదండ్రుల ఆందోళన..

School Holidays: స్కూల్లకు మళ్ళీ ఏకంగా రెండు వారాలు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..విద్యార్థుల హర్షం..తల్లిదండ్రుల ఆందోళన..

Schools Holiday: అక్టోబర్ నెల విద్యార్థులకే కాదు.. ఉపాధ్యాయులకూ పండుగలతో నిండిన నెలగా చెప్పుకోవచ్చు. దసరా సంబరాలు ముగిసిన వెంటనే మరో భారీ బహుమతి రూపంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్కూళ్లకు సుదీర్ఘ సెలవులు ప్రకటించింది. 
 
ఇప్పటికే ఆగస్టు నెల నుంచి స్కూల్ పిల్లలకు వరుసగా సెలవులు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం.. మరోసారి సెలవులు ప్రకటించింది. ఈసారి సెలవులు ఏకంగా 13 రోజుల పాటు.. అనగా ఏకంగా రెండు వారాలు.  ఉండటంతో పిల్లలు ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బయ్యారు.

రాజస్థాన్ విద్యాశాఖ ఆదేశాల ప్రకారం.  అక్టోబర్ 13వ తేదీ (సోమవారం) నుండి అక్టోబర్ 24వ తేదీ వరకు రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ పాఠశాలలు మూసివేయాలని నిర్ణయించింది. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఈ విరామం ఇవ్వడం జరిగింది. దీపావళి రాజస్థాన్ ప్రజల కోసం అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగ. అందుకే పాఠశాలలకు సెలవులు ఇవ్వడం ద్వారా విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు తమ కుటుంబాలతో పండుగను జరుపుకునే వీలు కలిగింది.  

ఈ సెలవులకు ముందురోజు అయిన అక్టోబర్ 12 ఆదివారం కలుపుకుంటే మొత్తం 13 రోజుల లాంగ్ బ్రేక్ లభిస్తోంది. అంటే, విద్యార్థులు దాదాపు రెండు వారాల పాటు హాలీడే మూడ్‌లో ఉండబోతున్నారు. చిన్నారులు ఈ వార్త విన్న వెంటనే సంతోషంతో ఎగిరి గంతేస్తున్నారు. కొందరు తమ బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లడానికి.. మరికొందరు పర్యటనలకు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు.

ఈ సుదీర్ఘ సెలవులు తల్లిదండ్రులలో కొంత ఆందోళన కూడా కనిపిస్తున్నాయి. "ఇంత కాలం సెలవులు ఇస్తే చదువు వెనుకబడిపోతుందేమో" అని కొంతమంది పేరెంట్స్ భావిస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా 10వ.. 12వ తరగతి విద్యార్థుల పరీక్షలు సమీపిస్తున్నందున.. ఈ విరామం చదువుపై ప్రభావం చూపుతుందేమోనన్న అనుమానం ఉంది

మరికొంత మంది తల్లిదండ్రులు మాత్రం ఈ సెలవులను ఫ్యామిలీ టైమ్ గా మార్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. పండుగ సీజన్‌లో కుటుంబంతో గడపడం కూడా ఒక మానసిక విశ్రాంతి అని వారు భావిస్తున్నారు. కొందరు కుటుంబాలు ఇప్పటికే హిల్ స్టేషన్లు, టూరిస్టు ప్రదేశాలకు వెళ్లేందుకు బుకింగ్స్ కూడా పూర్తి చేసుకున్నారు.

ఉపాధ్యాయులు కూడా ఈ విరామాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నిర్ణయించారు. కొందరు తమ వ్యక్తిగత పనులు ముగించుకోవాలని..మరికొందరు రాబోయే పరీక్షల కోసం కొత్త పాఠ్య ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

