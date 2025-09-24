Schools Holiday Update: స్కూల్ పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. ఏకంగా 64 రోజులు పాఠశాలలకు సెలవు..!

School Holiday List
స్కూల్ పిల్లలకు ఇప్పటికే ఆగస్టులో అలానే సెప్టెంబర్ లో కూడా వరసగా సెలవులు వచ్చాయి. పండగల కారణంగా అలానే వర్షాల కారణంగా.. ఈ రెండు నెలలో ఎన్నో సెలవులు అందుకున్నారు స్కూల్ పిల్లలు. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు చెప్పబోయే రాష్ట్రంలో ఏకంగా 64 రోజులు స్కూల్ లకు సెలవు రానుంది…
విద్యాసంవత్సరానికి సంబంధించిన పాఠశాలల సెలవుల క్యాలెండర్ను ప్రకటించింది చత్తీస్గడ్ ప్రభుత్వం. ఈ కొత్త షెడ్యూల్ ప్రకారం విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులకు.. మొత్తం 64 రోజులు సెలవులు లభించనున్నాయి. ఈ సెలవులు దసరా, దీపావళి, క్రిస్మస్తో పాటు వేసవి మరియు శీతాకాల సెలవులను కలిగి ఉంటాయి.
అక్టోబర్ నెల పండుగలతో నిండిపోతుంది. దసరా సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 29 నుంచి అక్టోబర్ 4 వరకు పాఠశాలలు మూసివేయబడతాయి. ఈ ఏడాది దసరా అక్టోబర్ 2న వస్తోంది. అదే రోజు గాంధీ జయంతి కూడా ఉండటంతో విద్యార్థులకు డబుల్ హాలీడే లభించనుంది.
భారతదేశంలో అతిపెద్ద పండుగలలో ఒకటైన దీపావళి సందర్భంగా అక్టోబర్ 20 నుంచి 25 వరకు పాఠశాలలు మూసివేయబడతాయి. అదనంగా అక్టోబర్ 26 ఆదివారం వారాంతపు సెలవు ఉండటంతో విద్యార్థులకు వరుసగా ఏడు రోజుల విశ్రాంతి దొరుకుతుంది.
డిసెంబర్ 22 నుంచి 27 వరకు పాఠశాలలకు శీతాకాలం సెలవులు ప్రకటించారు. ఈ సమయంలో క్రిస్మస్ పండుగ కూడా రావడంతో విద్యార్థులు కుటుంబంతో ఆనందంగా గడిపే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి ఈ సెలవులు పొడిగించే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
2026లో వేసవి సెలవులు మే 1 నుంచి జూన్ 15 వరకు ఉండనున్నాయి. మొత్తం 46 రోజులు స్కూల్స్ మూసివేయబడతాయి. ఈ సమయంలో విద్యార్థులు చదువుతో పాటు పర్యటనలు, ఇతర ఆసక్తికర కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది. అవసరమైతే వేసవి సెలవుల గడువు కూడా మార్చబడవచ్చు.
మొత్తంగా, ఈ ఏడాది ఛత్తీస్గఢ్ విద్యార్థులకు 64 రోజులు విశ్రాంతి లభిస్తోంది. ఈ క్యాలెండర్ విద్యార్థుల చదువుపై ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవడానికి, కుటుంబ సభ్యులు పర్యటనలు ప్లాన్ చేసుకోవడానికి సహాయపడనుంది.