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Schools Closed Friday: సెప్టెంబరు 11న అన్ని స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు సెలవు..BRICS సమావేశం కారణంగా వరుసగా 4 రోజులు బంద్!

Written ByHarish Darla
Published: Sep 08, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:00 AM IST

Schools Closed In Delhi: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఈ నెల 11 అనగా సెప్టెంబరు 11 నుంచి 13 వరకు బ్రిక్స్ దేశాల నాయకుల శిఖరాగ్ర సమావేశం జరగనుంది. ఈ క్రమంలో సెప్టెంబరు 11న ఢిల్లీ పరిధిలోని అన్ని స్కూళ్లు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు ప్రభుత్వం సెలవును ప్రకటించింది. 

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బ్రిక్స్ సదస్సు

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో సెప్టెంబరు 11న బ్రిక్స్ సదస్సు ఘనంగా నిర్వహించనుంది భారత ప్రభుత్వం. ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సు దృష్ట్యా, ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ-సహాయక, ప్రైవేట్ పాఠశాలలతో సహా అన్ని పాఠశాలలు సెప్టెంబర్ 11న మూసివేయబడతాయని ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ ఆదేశానికి అనుగుణంగా ఢిల్లీ పరిధిలోని అన్ని పాఠశాలలు, కార్యాలయాలకు సెలవు పాటిస్తామని విద్యాశాఖ డైరెక్టరేట్ శనివారం జారీ చేసిన ఒక ఉత్తర్వులో తెలిపింది.

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విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు

"విద్యాశాఖ డైరెక్టరేట్ పరిధిలోని అన్ని కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు (ప్రభుత్వ-సహాయక, ప్రభుత్వేతర గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్ పాఠశాలలతో సహా) సెప్టెంబర్ 11, 2026న సెలవు పాటించాలి" అని విద్యాశాఖ అదనపు డైరెక్టర్ వికాస్ కాలియా సంతకం చేసిన సెప్టెంబర్ 5 నాటి ఉత్తర్వులో పేర్కొని ఉంది.

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18 దేశాల సమావేశం..

18వ బ్రిక్స్ నాయకుల శిఖరాగ్ర సమావేశం సెప్టెంబర్ 11 నుండి 13 వరకు భారత్ మండపంలో జరగనుంది. ఈ సమావేశానికి సుమారు 30 బ్రిక్స్ సభ్య, భాగస్వామ్య దేశాల నాయకులతో పాటు, అంతర్జాతీయ సంస్థల అధిపతులు, వ్యాపార ప్రతినిధులు హాజరవుతారని భావిస్తున్నారు. 

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వరుసగా 4 రోజులు సెలవు..

సెప్టెంబర్ 11న కేంద్ర, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల (PSU), ఢిల్లీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూసి ఉంటాయని, ఆ తర్వాతి రెండు రోజులు వారంతపు సెలవులతో అనగా సెప్టెంబరు 12 రెండో శనివారం.. సెప్టెంబరు 13 ఆదివారంతో పాటు సెప్టెంబరు 14న వినాయక చవితి సెలవులు రానున్నాయని జీ తెలుగు న్యూస్ ఇదివరకే తెలియజేసింది.

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ట్రాఫిక్ మళ్లింపు

బ్రిక్స్ సదస్సు దృష్ట్యా ఢిల్లీలోని సర్దార్ పటేల్ మార్గ్, తీన్ మూర్తి మార్గ్, మదర్ థెరిసా క్రెసెంట్, అక్బర్ రోడ్, రాజేష్ పైలట్ మార్గ్, తీస్ జనవరి మార్గ్, సుబ్రమణియం భారతి మార్గ్, మోతీ లాల్ నెహ్రూ మార్గ్, మధుర రోడ్, డాక్టర్ జాకిర్ హుస్సేన్ మార్గ్, ఆఫ్రికా అవెన్యూ రోడ్, బ్రిగేడియర్ హోషియార్‌పూర్ సింగ్ మార్గ్, సత్య మార్గ్, జన్‌పథ్, శాంతి పాత్, అశోకా రోడ్, టాల్‌స్టాయ్ మార్గ్, బారాఖంబా రోడ్, రంజీత్ సింగ్ ఫ్లైఓవర్, పంచశీల్ మార్గ్, నీతి మార్గ్, కెమల్ అటాటర్క్ మార్గ్, ప్రెస్ ఎన్‌క్లేవ్ రోడ్, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం రోడ్, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి మార్గ్, లాలా లజపత్ రాయ్ మార్గ్, జోసెఫ్ టిటో మార్గ్ సహా 35కు పైగా రోడ్లలోని 22 మళ్లింపు పాయింట్ల వద్ద ట్రాఫిక్ రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంది.

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సెప్టెంబరు 11 నుంచి 13 వరకు..

సెప్టెంబర్ 11 నుండి 13 వరకు 'భారత్ మండపం'లో జరగనున్న 18వ BRICS నాయకుల సదస్సు దృష్ట్యా, సెప్టెంబర్ 11న ఢిల్లీలోని పాఠశాలలు మరియు కార్యాలయాలు మూసివేయబడతాయి.

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