School Holiday Today: పిల్లలను ఉర్రూతలూగించే వార్త.. ఈరోజు అన్ని స్కూల్లకి సెలవు..!

School Closure News
సెప్టెంబర్ 2025 మొదటి వారం లోనే వరుసగా పాఠశాలలకు సెలవులు వచ్చాయి. వర్షాలు, వరదలు, స్థానిక పండుగల కారణంగా అనేక ప్రాంతాల్లో విద్యాసంస్థలు మూతపడ్డాయి. ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 11.. గురువారం నాడు కూడా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలు సెలవులు ఉండనున్నాయి.
తమిళనాడులో రామనాథపురం, శివగంగై జిల్లాల్లో పాఠశాలలు.. కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. కారణం అమానుయెల్ శేకరన్ స్మారక దినం. ఈ రోజు సందర్భంగా పరమకుడి సహా కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యాసంస్థలు మూసివేయబడతాయి. అయితే ఈ సెలవుకు బదులుగా సెప్టెంబర్ 20న శనివారం పాఠశాలలు పనిచేయనున్నాయి.
జమ్మూ కాశ్మీర్ లో మాత్రం సెప్టెంబర్ 11న సెలవు లేదు. అక్కడి స్కూళ్లు సెప్టెంబర్ 12న.. పండుగ కారణంగా మూసివేయబడతాయి.
పంజాబ్లో వరదల కారణంగా దాదాపు 15 రోజులు.. స్కూళ్లు మూసివేయబడ్డాయి. పరిస్థితులు కొద్దిగా సర్దుబాటు కావడంతో సెప్టెంబర్ 10 నుండి చాలా స్కూళ్లు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే ఫిరోజ్పూర్, ఫజిల్కా జిల్లాల్లో ఇంకా 66 ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు ఈరోజు కూడా సెలవు ఉండనుంది.
కేరళలో ఆగస్టు 27 నుంచి సెప్టెంబర్ 7 వరకు ఒణం పండుగ కారణంగా సెలవులు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు స్కూళ్లు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. సెప్టెంబర్ 11న అదనపు సెలవు లేదు. విద్యార్థులు మిగిలిన పాఠాలను కవర్ చేయడానికి క్లాసులు కొనసాగుతున్నాయి.
మొత్తానికి సెప్టెంబర్ 11, 2025న ప్రత్యేకంగా తమిళనాడు జిల్లాల్లో మాత్రమే సెలవు ఉంది. పంజాబ్లో కొన్ని స్కూళ్లు ఇంకా మూసివుండగా.. కేరళలో క్లాసులు సాధారణంగా నడుస్తున్నాయి. జమ్మూ కాశ్మీర్లో మాత్రం సెప్టెంబర్ 12న పండుగ సెలవు ఉంటుంది.