English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!

School Holiday:
ఆగస్టు నెలలో సెలవల హవ కొనసాగగా.. ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ నెలలో మొదటి రోజే కొన్ని రాష్ట్రాలలో ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది. దీంతో పిల్లలకు ఇది కాస్త గుడ్ న్యూస్ గా మారింది..ఇంతకీ సెప్టెంబర్ 1న ఎక్కడెక్కడ సెలవులు ఉన్నాయి అన్న పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
1 /8

సెప్టెంబర్ 2025 మొదలవుతుండగా, దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు, కళాశాలలు సెప్టెంబర్ 1న తెరుచుకుంటాయా లేదా అనే సందేహం తలెత్తింది. వరుస వర్షాలు, వరదలు, పండుగల కారణంగా విద్యార్థుల భద్రత కోసం ప్రభుత్వాలు వివిధ చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి.

2 /8

పాఠశాలలు, కళాశాలలు ఆగస్టు 30న వరదల కారణంగా మూసివేశారు. పాఠాన్‌కోట్, అమృత్‌సర్, లుధియానా వంటి జిల్లాల్లో ఇంకా వర్షాలు కొనసాగితే, సెప్టెంబర్ 1న కూడా సెలవు పొడిగించే అవకాశం ఉంది అని తెలియజేసింది ప్రభుత్వం.  

3 /8

ఇక్కడ ఇప్పటికే ఆగస్టు 30 వరకు పాఠశాలలు మూసివేశారు. క్లాస్ 9 నుండి 12 వరకు ఆన్‌లైన్ క్లాసులు జరుగుతున్నాయి. వర్షాలు కొనసాగితే, ఆఫ్‌లైన్ క్లాసులు సెప్టెంబర్ 1న కూడా ఉండకపోవచ్చు.  

4 /8

ఆగస్టు 29, 30 తేదీల్లో ప్రభుత్వం స్కూళ్లు, జూనియర్, డిగ్రీ కళాశాలలకు రెడ్ అలర్ట్ కారణంగా సెలవులు ప్రకటించింది. హైదరాబాదు, వరంగల్, ఖమ్మం, నిజామాబాద్‌లలో వర్షాలు కొనసాగితే, సెప్టెంబర్ 1న కూడా సెలవు వచ్చే అవకాశం ఉంది.  

5 /8

విశాఖపట్నం, తూర్పు గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంకా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సెలవు ప్రకటించకపోయినా, నీటిమునిగిన ప్రాంతాల్లో స్థానిక అధికారుల ఆధీనంలో సెలవులు ఇవ్వొచ్చు.

6 /8

 ఇక్కడ ఇప్పటికే ఓణం సెలవులు కొనసాగుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 7 వరకు స్కూళ్లు మూసివేయబడ్డాయి. సెప్టెంబర్ 8 నుంచి తరగతులు పునఃప్రారంభం కానున్నాయి.  

7 /8

వరుస వర్షాలు, కొండచరియలు కారణంగా కొన్ని జిల్లాల్లో ఆగస్టు 30న స్కూళ్లు మూసివేశారు. పరిస్థితి ఆధారంగా సెప్టెంబర్ 1న కూడా సెలవు ఇవ్వొచ్చు.

8 /8

వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతుండడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రోజువారీగా నోటిఫికేషన్లు జారీ చేస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు అధికారిక ప్రకటనలనే నమ్మాలి.

School Holiday tomorrow School Holiday September 1 school holiday news School Holiday in Telangana school holiday in Andhra Pradesh School Holiday In Punjab School Holiday In Jammu And Kashmir School holiday in Kerala

Next Gallery

Chanakya Niti: నువ్వు గెలవాలంటే, జీవితంలో ఈ 3 విషయాలు ఎవరికీ చెప్పకు..!