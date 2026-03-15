Schools Half Day Holiday Tomorrow: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్ రేపు సోమవారం నుంచి హాఫ్ డే హాలిడే మొదలు..!

Schools Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్లో చదువుతున్న స్కూల్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసింది. రాష్ట్రంలో ఎండలు ఎక్కువగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయం ప్రకారం రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలల్లో ఒంటిపూట బడులు నిర్వహించనున్నారు. అంటే ఇక నుంచి విద్యార్థులు మధ్యాహ్నం వరకు మాత్రమే స్కూల్కు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
విద్యాశాఖ తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం.. మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ఈ కొత్త విధానం అమల్లోకి వస్తుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ, జిల్లా పరిషత్, మున్సిపల్, ఎయిడెడ్ మరియు ప్రైవేట్ పాఠశాలలన్నింటికీ ఈ నిర్ణయం వర్తిస్తుంది. ఎండల తీవ్రత పెరుగుతున్న కారణంగా విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
కొత్త షెడ్యూల్ ప్రకారం ఉదయం 7.45 గంటలకు పాఠశాలలు ప్రారంభమవుతాయి. మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు తరగతులు కొనసాగుతాయి. ఆ తర్వాత విద్యార్థులు ఇంటికి వెళ్లవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల మధ్యాహ్న సమయంలో ఉండే తీవ్ర ఎండల నుంచి పిల్లలను రక్షించవచ్చని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
విద్యార్థులు స్కూల్కు ఉదయం త్వరగా వెళ్లి చదువులు పూర్తి చేసుకోవాలి. మధ్యాహ్నం తర్వాత ఎండ ఎక్కువగా ఉండే సమయం కావడంతో పిల్లలు బయట తిరగకుండా ఇంట్లోనే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గుతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
అయితే స్కూల్ సమయం తగ్గించినప్పటికీ మధ్యాహ్న భోజన పథకం మాత్రం కొనసాగుతుందని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది. ప్రతి రోజు లాగే విద్యార్థులకు పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనం అందిస్తారు. పిల్లలకు పోషకాహారం అందించడం కోసం ఈ పథకం కొనసాగుతుందని అధికారులు తెలిపారు.
పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ అన్ని జిల్లాల అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి పాఠశాలలో ఈ ఒంటిపూట బడుల విధానం తప్పకుండా అమలు చేయాలని సూచించారు. అలాగే స్కూల్ నిర్వహణలో ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా అధికారులు పర్యవేక్షించాలని కూడా తెలిపారు.
ప్రతి సంవత్సరం వేసవి కాలంలో ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సాధారణమే. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లల ఆరోగ్యం దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం ఈ చర్యలు చేపడుతోంది. దీంతో మార్చి 16 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలల్లో ఒంటిపూట బడులు ప్రారంభం కానున్నాయి. దీంతో విద్యార్థులు ఉదయం స్కూల్కు వెళ్లి మధ్యాహ్నం వరకు చదువుకుని ఇంటికి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది.