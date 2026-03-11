Schools Holiday
ప్రపంచ రాజకీయ పరిస్థితులు చాలా దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు అనేక దేశాలను ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్.. అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కూడా ప్రభావం కనిపిస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల ప్రభావం పాకిస్థాన్పై కూడా పడుతోంది.
ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్లో ఇంధన కొరత తీవ్రంగా పెరుగుతోంది. దేశంలో ఉన్న పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని సమాచారం. అవి కేవలం కొద్ది రోజులకే సరిపోతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి ముందుగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో వర్క్ ఫ్రం హోం విధానం అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. కొంతమంది ఉద్యోగులు ఇంటి నుంచే పని చేయాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. అలాగే కార్యాలయాలు వారంలో నాలుగు రోజులు మాత్రమే పనిచేయాలని కూడా నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఇక విద్యా రంగంలో కూడా పెద్ద మార్పులు చేశారు. ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠశాలలను రెండు వారాల పాటు మూసివేయాలని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం మార్చి 16 నుంచి అమల్లోకి రానుంది. దీంతో విద్యార్థులకు రెండు వారాలపాటు స్కూల్ సెలవులు ఉంటాయి.
అయితే కాలేజీలు.. యూనివర్సిటీల విద్యార్థులకు పూర్తిగా సెలవు ఇవ్వలేదు. వారికి ఆన్లైన్ తరగతుల ద్వారా బోధన కొనసాగించాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. ఇలా చేయడం వల్ల విద్యా కార్యక్రమాలు ఆగిపోకుండా కొనసాగుతాయని అధికారులు తెలిపారు.
ఇంధన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవడానికి పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను కూడా పెంచింది. తాజాగా పెట్రోల్ ధరను దాదాపు 20 శాతం వరకు పెంచినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం అక్కడ ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ధర చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అలాగే డీజిల్ ధర కూడా భారీగా పెరిగింది.
ఈ పరిస్థితిని సమీక్షించేందుకు పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి మరిన్ని చర్యలు తీసుకునే అవకాశముందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇంధన కొరత కారణంగా పాకిస్థాన్లో రెండు వారాల పాటు పాఠశాలలు మూసివేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం అక్కడి పరిస్థితి ఎంత క్లిష్టంగా ఉందో తెలియజేస్తోంది.