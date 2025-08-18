English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!

School Holiday News 
ఇప్పటికే మూడు రోజుల పాటు సెలవులు రాగా.. ఇప్పుడు మళ్లీ పాఠశాలకు, బ్యాంకులకు నాలుగో రోజు కూడా సెలవు రానుంది. ఆగస్ట్ 15 ఇండిపెండెన్స్ డే తో పాటు ఆగస్టు 16 శ్రీ కృష్ణాష్టమి.. ఆగస్ట్ 17 ఆదివారం వచ్చాయి. ఇప్పుడు మళ్లీ ఆగస్ట్ 18 కూడా సెలవు ప్రకటించారు..
1 /5

ఆగస్టు నెల మొత్తం ఎక్కువగా సెలవలతో నిండిపోయి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే ఆగస్ట్ 15 ఇండిపెండెన్స్ డే రాగా.. వరసగా ఆగస్ట్ 16 శ్రీకృష్ణాష్టమి.. ఆగస్ట్ 17 ఆదివారం వచ్చింది.

2 /5

దీంతో స్కూల్లకు, బ్యాంకులకు.. వరసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చాయి. అయితే ఇప్పుడు మళ్లీ ఆగస్టు 18.. సోమవారం రోజున కూడా పాఠశాలలు మూసి వేయబడుతున్నాయి. 

3 /5

సోమవారం రోజున చండీగఢ్‌లోని..పాఠశాలలు మూసివేయబడతాయి. ఈ నిర్ణయం చండీగఢ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. పంజాబ్ గవర్నర్ గులాబ్ చంద్ర కటారియా ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. 

4 /5

ఈ మేరకు గవర్నర్ కటారియా స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా, 15 ఆగస్టు 2025 (శుక్రవారం) పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో ప్రసంగించారు. ఈ నిర్ణయం ప్రకారం..అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ సహాయ పాఠశాలలు.. ప్రైవేట్ పాఠశాలలు కూడా 18 ఆగస్టు 2025 సోమవారం రోజున మూసివేయబడతాయి. 

5 /5

ఇక ఛత్తీస్గఢ్ లో ఈ పాఠశాలలు మంగళవారం, 19 ఆగస్టు 2025 నుండి తిరిగి ప్రారంభం అవుతాయి. ఇతర రాష్ట్రాలలో..ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఆగస్టు 14 నుంచి 17 వరకు పాఠశాలలు సెలవు ప్రకటించబడ్డాయి. ఇక్కడ ఇక మిగతా రాష్ట్రాలు అన్నిటిలో 18 నుంచి స్కూలు ప్రారంభం కానున్నాయి.

August holiday 2025 august monday holiday School Holiday Today is today a holiday august holiday list august 18 schools closed government holiday august holiday today holiday date today schools closed today public holiday in india

Next Gallery

Relationship Tips: భార్య భర్తల మధ్య నమ్మకం, ప్రేమ కలగాలంటే ఎలా?