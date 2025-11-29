Schools Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన కలెక్టర్..నెలలో మూడో సెలవు!

Schools Holiday In Tamil Nadu: ఇప్పటికే స్కూళ్లలో హాఫ్ ఇయర్లీ పరీక్షలు జరగాల్సి ఉంది. రాబోయే నెలలో క్రిస్మస్ తర్వాత జనవరిలో సంక్రాంతి సెలవులు రానున్నాయి. ఈ క్రమంలో డిసెంబరు 3న స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవును ప్రకటించారు. అసలు ఈ సెలవు ఎందుకు ఇస్తున్నారో తెలుసుకుందాం.
దిత్వా తుపాను కారణంగా తమిళనాడు, ఏపీలో కొన్ని జిల్లాల వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇప్పటికే దిత్వా తుపాను కారణంగా శ్రీలంకలో ఈ భారీ వర్షాల కారణంగా వరదలు వచ్చాయి. ఎంతో మంది వరదల్లో చిక్కుకొని ప్రాణాలు విడిచారు. ఇప్పుడీ తుపాను భారత్లోని తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంపై ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
ఇప్పటికే తుపాను కారణంగా నవంబరు 29న తమిళనాడులోని కొన్ని జిల్లాల్లో సెలవులు ప్రకటించగా.. ఇప్పుడు మరోసారి సెలవును ప్రకటించింది జిల్లా యంత్రాంగం. తమిళనాడులోని తిరువణ్ణామలై, కన్యాకుమారి జిల్లా కలెక్టర్లు డిసెంబరు 3న స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులను ప్రకటించారు.
డిసెంబర్ 3న తిరువణ్ణామలైలోని అన్నామలైయర్ ఆలయంలో కార్తీక దీపం పండుగను పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తారు. ఆరోజు ఉదయాన్నే భరణి దీపం వెలిగించి.. సాయంత్రం 6 గంటలకు 2,668 అడుగుల ఎత్తైన పర్వతంపై మహాదీపం వెలిగిస్తారు. ఈ కార్తీక దీపం పండుగకు వివిధ జిల్లాల నుండి భక్తులు వస్తారు.
ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ 3 బుధవారం తిరువణ్ణామలైలోని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు స్థానిక సెలవు ప్రకటించారు. ఈ సెలవుదినాన్ని భర్తీ చేసేందుకు డిసెంబర్ 13 శనివారం (రెండో శనివారం) స్కూళ్లు, కాలేజీలు తెరుచుకోనున్నాయి.
అంతేకాకుండా డిసెంబర్ 3 బుధవారం కన్యాకుమారి జిల్లాకు స్థానిక సెలవు ప్రకటించారు. డిసెంబర్ 3న పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు జిల్లా యంత్రాంగం సెలవు ప్రకటించింది.
కన్యాకుమారిలో కొట్టర్ పెరలయ ఉత్సవం డిసెంబర్ 3న పెద్ద పండుగలా జరుపుకొంటారు. స్థానికులే కాకుండా బయటి జిల్లాల నుండి కూడా భక్తులు ఈ ఉత్సవాన్ని సందర్శిస్తారు. ఈ క్రమంలో ఆ రోజు కన్యాకుమారి జిల్లాకు స్థానిక సెలవు ప్రకటించారు.