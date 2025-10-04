School Holiday Today: ఈరోజు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..!

Schools Closed Today
పిల్లలకు వరుసగా దసరా సెలవులు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. దాదాపు 12 రోజుల సెలవు తర్వాత మళ్లీ.. అక్టోబర్ 3 అనగా శుక్రవారం స్కూల్లు తెరుచుకున్నాయి. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్న కారణంగా.. కొన్ని ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు…
దాదాపు 12 రోజుల సెలవులు తర్వాత మళ్లీ శుక్రవారం అనగా అక్టోబర్ మూడవ తేదీన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో అన్ని స్కూళ్ళు తెరుచుకున్నాయి. శుక్రవారం, శనివారం సెలవు కూడా ఇచ్చి సోమవారం నుంచి స్కూల్లు తెరవాలని కొంతమంది పేరెంట్స్ అభ్యర్థన చేశారు.
ప్రభుత్వం.. ఇప్పటికే విద్యార్థులకు ఎక్కువ సెలవులు రావడంతో.. తల్లిదండ్రుల అభ్యర్థన పట్టించుకోకుండా శుక్రవారం నుంచి స్కూల్స్ మొదలుపెట్టారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు మళ్లీ శనివారం కొన్ని స్కూళ్లకు సెలవు రానుంది..
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి.. ఉత్తరాంధ్రలోని.. శ్రీకాకుళం.. లాంటి ప్రాంతాలలో అలానే.. నెల్లూరు, తిరుపతి లాంటి ప్రదేశాలలో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి.
ఈ వర్షాల వల్ల.. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎన్నో ప్రాంతాలు అతలాకుతలం అయిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలు స్కూల్స్ కి.. సెలవులు ప్రకటించారు. కొన్ని స్కూల్స్.. తమ బస్ ట్రాన్స్పోర్ట్.. అందించలేము అంటూ మెసేజ్లు కూడా పెట్టారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన ఇవ్వకపోయినా.. ఆ చోట్లను బట్టి.. ఆ స్కూల్ యజమాన్యాలు ఈ సెలవు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.