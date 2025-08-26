English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Schools Holiday: ఈరోజు అన్ని స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈసారి ఏకంగా రెండు రోజులు..!

Schools Closed 
ఆగస్టు నెలలో ఒకపక్క పండగలు మరోపక్క వర్షాలతో.. స్కూల్ పిల్లలకు ఎన్నో సెలవులు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆగస్ట్ 26న కూడా సెలవు రానుంది. ఇంతకీ ఈ సెలవు ఎందుకు ఎక్కడెక్కడ ఈ సెలవు రానుంది అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
ఆగస్టు నెలలో పండగల వల్లనో లేకపోతే వర్షాల వల్లనో ఇప్పటికే చాలా సెలవులు వచ్చాయి. ఇక ఆగస్టు 27 వినాయక చవితి.. ఉండగా.. ముందు రోజు ఆగస్టు 26 కూడా.. కొన్ని ప్రదేశాల్లో స్కూల్లకు సెలవు నానంది.

ఆగష్టు 26, 2025న భారతదేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో స్కూల్స్ సెలవులు ప్రకటించబడ్డాయి. ఇవి ప్రధానంగా భారీ వర్షాలు, వరదల వంటి పరిస్థితులు.. గణేష్ చతుర్థి, ఒణం వంటి ప్రాంతీయ ఉత్సవాల కారణంగా కొన్ని ప్రదేశాల వరకు ప్రకటించారు.

రాజస్థాన్ లోని.. జైపూర్, ఆల్వార్, కోట, ఉదయ్‌పూర్ వంటి జిల్లాలలో భారీ వర్షాలు, వరదల కారణంగా ఆగష్టు 25, 26న స్కూల్స్ సెలవులు ప్రకటించబడ్డాయి. అనేక జిల్లాల్లో విద్యా శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

అలానే జమ్మూ విభాగంలో, 25 ఆగష్టున రుతుపవనాల కారణంగా స్కూల్స్.. అంగన్‌వాడీలు మూసివేయబడునున్నాయి. 26వ తేదీ గురించి ఇంకా అధికారిక ప్రకటనలేమీ లేదు, కాబట్టి స్థానిక ప్రకటనలను పర్యవేక్షించడం అవసరం.  

ఇక ఉత్తరాఖండ్ చమోలి జిల్లా లో 25 ఆగష్టు న వర్షాల వల్ల బండ్ల రహదారులపై రహదారులు రుద్దబడినందున స్కూల్స్ మూసివేయబడ్డాయి. 26న సెలవులు ఉండవచ్చేమో అన్నది ఇంకా స్పష్టంగా లేదు. అలానే మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్.. పరిసర ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు.. నీటి నిల్వలు కారణంగా 25, 26 ఆగష్టు న స్కూల్స్ మూసివేయబడ్డాయి.

అంతేకాకుండా మహారాష్ట్రలో గణేష్ చతుర్థి ఉత్సవం సందర్భంగా.. పండగ ముందు రోజు..ఆగష్టు 26న వివిధ నగరాల్లో స్కూల్స్ సెలవులు ఉంటాయి. 

ఇక కేరళ లో ఒణం ఉత్సవం సందర్భంగా కేరళ రాష్ట్రంలోని అన్ని స్కూల్స్ ఆగష్టు 26 నుంచి 28 వరకు సెలవు ఉన్న నుండి అని ప్రకటించారు.

