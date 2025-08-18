English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Schools Holiday: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణం ఏమిటంటే..!

School Holiday News: ఆగస్టు నెల అనగానే ఎన్నో సెలవులు ఉంటాయి అన్న విషయం తెలిసింది. అయితే ఈసారి పండగలతో పాటు వర్షాల వల్ల కూడా ఎన్నో సెలవులు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే వర్షాల వల్ల రెండు నుంచి మూడు సెలవులు రాగా.. ఇప్పుడు ఆగస్టు 19న కూడా.. కొన్ని రాష్ట్రాలలో సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. 
 
1 /5

19 ఆగష్టు 2025 (మంగళవారం) రోజున భారతదేశంలో కొన్ని రాష్ట్రాలు, నగరాల్లో స్కూల్స్‌.. కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించబడ్డాయి. ఈ సెలవులు భారీ వర్షాల కారణంగా.. విద్యార్థుల భద్రత కోసం నిర్ణయించబడ్డాయి. ముంబై, జమ్మూ-కశ్మీర్, కర్ణాటక, కేరళ వంటి ప్రాంతాలలో ఈ సెలవులను ప్రకటించారు.

2 /5

బ్రిహన్‌ముంబై మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ (BMC) 19 ఆగష్టు 2025 న ముంబైలో స్కూల్స్.. కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించింది. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) 18 నుండి 20 ఆగష్టు వరకు వర్షాల అలెర్ట్ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

3 /5

ఇక జమ్మూ.. కశ్మీర్‌లో 18 ఆగష్టు 2025న స్కూల్స్ సెలవు ఇవ్వగా.. ఇప్పుడు 19 ఆగస్టు కూడా సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది. IMD హెచ్చరికల ప్రకారం, భారీ వర్షాలు, మెరుపు గాలి, మురుగు వర్షాలు మరియు భూకొరకుల సూచనలు ఉన్నాయి.

4 /5

కర్ణాటకలో కోడగ జిల్లాలో 19 ఆగష్టు 2025న అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మరియు కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించబడ్డాయి. కేరళలో Thrissur జిల్లా లో 18 ఆగష్టు 2025న స్కూల్స్ మూసివేయబడిన తర్వాత, 19 ఆగష్టు కూడా సెలవులు ఉండే అవకాశం ఉంది. మణిపూర్‌లో..19 ఆగష్టు.. మహారాజా వీర విక్రమ్ కిశోర్ మాణిక్య బహదూర్ జయంతి సందర్భంగా సెలవు ప్రకటించబడింది. ఈ రోజున అన్ని బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.

5 /5

19 ఆగష్టు 2025లో మరిన్ని జిల్లాలు కూడా వర్షాల పరిస్థితిని బట్టి సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు జిల్లా ప్రభుత్వం లేదా విద్యా శాఖ అధికారిక ప్రకటనలను పరిశీలించడం ఉత్తమం.

Schools Holiday Tomorrow government announcement school holiday news Holiday Due to Rain State Holiday Tomorrow Maharaj Veera Vikram Bahudur Jayanthi Holiday on August 19 Mumbai School Holiday Jammu Kashmir School Holiday Karnataka School Holiday Kerala School Holiday Manipur Holiday Schools Closed Due to Rain August 19 Holiday Announcement Holiday Due to Safety Concerns Heavy Rain Holiday District School Closure

Next Gallery

Dussehra Holidays: పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. ఆ రోజు నుంచి దసరా సెలవులు!