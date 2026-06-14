/School Holiday Tomorrow: రేపు స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ.. ఎక్కడంటే..!

School Holiday Tomorrow:వేసవి సెలవులు ముగిసి స్కూల్లు తిరిగి ప్రారంభమైన కొద్ది రోజులకే విద్యార్థులకు మరోసారి సెలవు దక్కింది. శుక్రవారం పాఠశాలలు ప్రారంభమైన తర్వాత రెండో శనివారం, ఆదివారం వరుసగా రావడంతో పిల్లలు రెండు రోజుల విశ్రాంతిని ఆస్వాదించారు. ఇప్పుడు సోమవారం కూడా ఒక రాష్ట్రంలో స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించడంతో విద్యార్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వేసవి సెలవులు ముగిసిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా చాలా రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు ఇటీవలే తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. విద్యార్థులు కొత్త విద్యా సంవత్సరాన్ని ఉత్సాహంగా మొదలుపెట్టారు. అయితే స్కూల్లు ప్రారంభమైన వెంటనే వరుసగా కొన్ని సెలవులు రావడం పిల్లల్లో ఆనందాన్ని పెంచుతోంది.
గత శుక్రవారం అనేక ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆ తర్వాత రెండో శనివారం, ఆదివారం రావడంతో విద్యార్థులకు రెండు రోజుల విశ్రాంతి లభించింది. వేసవి సెలవుల తర్వాత ఒకే రోజు స్కూల్కు వెళ్లి మళ్లీ రెండు రోజుల సెలవులు రావడం విద్యార్థులను ఉత్సాహపరిచింది.
ఇప్పుడు మరోసారి విద్యార్థులకు సెలవు దక్కింది. అయితే ఈ సెలవు దేశవ్యాప్తంగా కాకుండా ఒడిశా రాష్ట్రంలో మాత్రమే అమల్లో ఉండనుంది. జూన్ 15న అక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన “రాజా సంక్రాంతి” పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించింది.
రాజా సంక్రాంతి ఒడిశాలో ఎంతో ముఖ్యమైన పండుగగా భావిస్తారు. మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ పండుగను వర్షాకాలం ప్రారంభానికి సంకేతంగా జరుపుకుంటారు. ఈ వేడుకల్లో యువతులు ప్రత్యేకంగా పాల్గొని ఊయలలు ఊగడం, సంప్రదాయ వంటకాలు తయారు చేయడం వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. అందుకే ఈ పండుగకు రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. అదే రోజున మిజోరంలో కూడా యంగ్ మిజో అసోసియేషన్ (YMA) స్థాపన దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ కూడా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి.
అయితే తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల్లో రేపు పాఠశాలలు యథావిధిగా కొనసాగనున్నాయి. అలాగే దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా సాధారణంగా తరగతులు నిర్వహించనున్నారు. ఒడిశాలో మాత్రమే రాజా సంక్రాంతి పండుగ కారణంగా విద్యార్థులకు సెలవు లభించనుంది.