Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ శుభవార్త.. ఏపీలోని ఆ జిల్లాల్లో రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవులు.. డిటెయిల్స్..

Cyclone montha Effect in andhra pradesh: సైక్లోన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అధికారులు నిత్యవసరాల సరుకులు అందజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంకా తుపాన్ ముప్పు పొంచిఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు పలు సూచనలు చేశారు. అనకాపల్లి, అల్లురీ సీతారామ రాజు జిల్లాల్లో మళ్లీ స్కూళ్లకు రేపు సెలవుల్ని ప్రకటించారు.
సైక్లోన్ మొంథా ఎఫెక్ట్ తో రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లు కూడా చిగురుటాకుల్లా వణికిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది. మొంథా ప్రభావంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.
ఏపీ వ్యాప్తంగా సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రులు పవన్ కళ్యాణ్, నారాలోకేష్ అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వరద ప్రభావితప్రాంతాల నుంచి ప్రజల్ని ఇతర ప్రదేశాలకు తరలించారు. వరద బాధితులకు వెయ్యిరూపాయలు చొప్పున ఏపీ ప్రభుత్వం అందిస్తుంది.
దీనితో పాటు నిత్యావసరాల సరుకుల్ని కూడా పంపిణి చేసింది. ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం.. ప్రతి కుటుంబానికి 25 కిలోల బియ్యం, కిలో కందిపప్పు, ఒక లీటరు వంట నూనె, కిలో చొప్పున ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలు, చక్కెరను ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. దీనితో పాటు మత్స్యకార కుటుంబాలకు ప్రత్యేకంగా 50 కిలోల బియ్యం పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఈ క్రమంలో మొంథా ప్రభావంతో ఏపీలోని రెండు జిల్లాల్లో రేపు కూడా సెలవుల్ని ఇస్తు కలెక్టర్ లు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అనకాపల్లి, అల్లురీ సీతారామరాజు జిల్లాల పరిధిలో రేపు గురువారం అన్నిస్కూళ్లకు కూడా అధికారులు సెలవుల్ని ఇస్తు ఆదేశాలిచ్చారు.
అనకాపల్లిలో... విద్యాసంస్థలలో మొంథా తుఫాను పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటుచేసి, నిర్వాసితులకు వసతి కల్పించిన కారణంగా జిల్లాలో గల అన్ని విద్యాసంస్థలకు 30వ తేది గురువారం సెలవు ప్రకటించడం జరిగిందని జిల్లా కలెక్టర్ విజయ కృష్ణన్ తెలిపారు.
అదే విధంగా.. అల్లూరీ జిల్లాలో కూడా.. మొంథా తుఫాను పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటుచేసి, నిర్వాసితులకు వసతి కల్పించిన కారణంగా జిల్లాలో గల అన్ని విద్యాసంస్థలకు 30వ తేది గురువారం సెలవు ప్రకటించడం జరిగిందని జిల్లా అధికారులు తెలిపారు