Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే

School Holiday : ఆగస్టు నెలలో ఎక్కువ సెలవులు వచ్చిన తర్వాత సెప్టెంబర్ నెలలో కూడా ప్రస్తుతం అదే కొనసాగుతోంది.‌సెప్టెంబర్ 5 మిలాడినబి ఉండగా.. ఇప్పుడు ముందుగానే అనగా సెప్టెంబర్ మూడో తేదీ కూడా పిల్లలకు సెలవు రానుంది. ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ రెండున అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇంతకీ ఈ సెలవు ఎక్కడెక్కదంటే..
ఆగస్టు నెలలో లాగానే సెప్టెంబర్ నెలలో కూడా వరుస సెలవులు వస్తున్నాయి. కొన్ని జిల్లాల్లో ఎక్కువ వర్షం పడుతూ ఉండటంతో.. ముందు రోజు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటిస్తూ వస్తోంది.

ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లో కురుస్తున్న నిరంతర వర్షాలు సాధారణ జీవితాన్ని దెబ్బతీశాయి. నీటిముంపు పరిస్థితులు ఏర్పడడంతో విద్యార్థుల భద్రత దృష్ట్యా గౌతమ్ బుద్ధ్ నగర్.. గాజియాబాద్ జిల్లా అధికారులు బుధవారం, సెప్టెంబర్ 3న అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.

నోయిడా, గ్రేటర్ నోయిడా ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, సబ్సిడీతో నడిచే పాఠశాలలు.. CBSE, ICSE అనుబంధ పాఠశాలలతో పాటు మదర్సా బోర్డు పాఠశాలలకు కూడా ఈ ఆదేశం వర్తిస్తుంది.   

నర్సరీ నుంచి 12వ తరగతి వరకు ఉన్న విద్యాసంస్థలు ఈ నిర్ణయం కిందకు వస్తాయి. జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ జారీ చేసిన ఆదేశంలో విద్యార్థుల సురక్షిత ప్రయాణమే ప్రధాన కారణమని స్పష్టం చేశారు.

గాజియాబాద్ జిల్లాలో కూడా ఇలాంటి చర్యలు అమలు చేయబడ్డాయి. జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలలు ఒక రోజు పాటు మూతపడతాయి. భారీ వర్షాల వల్ల నీటిముంపు, ట్రాఫిక్ రద్దీ మరియు తక్కువ విజిబిలిటీ వంటి సమస్యలు పెరుగుతుండటంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లో గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలు విస్తృత ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో రహదారులు మునిగిపోయాయి. అత్యవసర సేవలు కూడా అంతరాయం కలుగుతున్నాయి. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) మరికొన్ని రోజులు వర్షాలు కొనసాగుతాయని హెచ్చరించడంతో అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పరీక్షలు వాయిదా వేయబడినట్లు కొన్ని పాఠశాలలు ప్రకటించాయి. కొత్త తేదీలను త్వరలో తెలియజేస్తామని విద్యా శాఖ అధికారులు చెప్పారు. విద్యార్థులు మరియు తల్లిదండ్రులు జిల్లా అధికారుల ప్రకటనలు, పాఠశాలల సమాచారం గమనించాలని సూచించారు.

