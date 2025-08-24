School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!

Schools Holiday: ఆగస్టు 25, 2025న భారతదేశంలోని పలు రాష్ట్రాలలో స్కూల్స్ మూసి వేయబడనున్నాయి. ఈ సెలవులు ప్రధానంగా రెండు కారణాల వల్ల ఇవ్వనున్నారు. ఇంతకీ ఈ కారణాలు ఏమిటి.. స్కూల్స్ ఎక్కడెక్కడ సెలవులు ఉన్నాయి అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
ఆగస్టు నెలలో వరస సెలవులు వస్తున్నాయి. ఇక ఈవారం కూడా బుధవారం వినాయక చవితి సందర్భంగా సెలవు రానుంది.. ఈ క్రమంలో రేపు అనగా ఆగస్టు 25 సోమవారం కూడా కొన్ని రాష్ట్రాలలో సెలవు ప్రకటించారు ప్రభుత్వం.
రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని జైపూర్లో, జిల్లా విపత్తు నిర్వహణ అధికారం ఆగస్టు 25.. 26 తేదీలను స్కూల్స్, అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు..సెలవులు ప్రకటించింది. జైపూర్లో భారీ వర్షాలు కారణంగా అనేక ప్రాంతాలలో దినచర్యలో తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.
ముంబైలో, అలాగే మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలో.. పలు ప్రాంతాల్లో గణేశ్ చతుర్థి ఉత్సవాలను ఈరోజు నుంచి జరుపుకోవడం వల్ల.. ఆగస్టు 25న అన్ని ప్రభుత్వ.. ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మూసివేయబడతాయి. ఈ సెలవు మూడు రోజుల పాటు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
జమ్మూ ప్రాంతంలో కూడా వాతావరణం ప్రతికూలంగా మారడంతో అన్ని స్కూల్స్ కి ప్రకటించారు ప్రభుత్వం. ప్రభుత్వం అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ను ఆగస్టు 25న మూసివేయాలని.. ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని తీరప్రాంత ప్రాంతాలు, ముఖ్యంగా ఉడుపి.. దక్షిణ కన్నడ జిల్లాలలో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ కారణంగా స్కూల్స్ మూడవ వారపు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. కానీ, రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో స్కూల్స్ ఓపెన్ కావచ్చు
ఈ విధంగా, పలు రాష్ట్రాలలో గణేశ్ చతుర్థి.. భారీ వర్షాలు కారణంగా ఆగస్టు 25న స్కూల్స్ మూసి పడే వెయ్యనున్నాయి . విద్యార్థులు.. తల్లిదండ్రులు స్థానిక పాఠశాలల అధికారి ద్వారా తాజా సమాచారాన్ని పొందడం మంచిది.