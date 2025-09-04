Schools Holiday: బడి పిల్లలకు భలే శుభవార్త.. రేపటి నుంచి మూడు రోజులు సెలవు..!

Schools Holiday Tomorrow : ఆగస్టు నెలలో వరుస సెలవులు ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు పిల్లలకు మళ్ళీ సెప్టెంబర్ లో కూడా.. తరచుగా సెలవులు వస్తున్నాయి. ఇన్ని రోజులు వర్షాల కారణంగా సెలవులు రాగా ఇప్పుడు ఈ వీకెండ్ మరో మూడు రోజులపాటు.. వివిధ కారణాల వల్ల సెలవులు రానున్నాయి..
ఆగస్టు నెలలో పండగలు అలానే వర్షాల వల్ల వరుసగా సెలవలను అందుకున్న స్కూల్ పిల్లలకు.. ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ లో కూడా మళ్ళీ వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి.
ముఖ్యంగా ఈవారం రేపటి నుంచి..మూడు రోజులపాటు స్కూలు మూతపడనున్నాయి. రేపు సెప్టెంబర్ 5 అనగా శుక్రవారం.. మీలాదె నబి కారణంగా.. దేశమంతట.. స్కూల్స్ కి.. కాలేజెస్ కి సెలవు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.
ఈ క్రమంలో తాజాగా.. సెప్టెంబర్ 6 కూడా పిల్లలకు సెలవు రానుంది. సెప్టెంబర్ 6న తెలంగాణలో గణేష్ నిమజ్జనం జరుగుతున్న సందర్భంగా.. స్కూల్ పిల్లలకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది.
ఇక ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 7 ఆదివారం కావడంతో.. వరసగా మూడు రోజులపాటు పిల్లలకు లీవ్ దొరికింది. ఇక సెప్టెంబర్ 6 సెలవు ఇచ్చినందువల్ల.. ఆ తరువాత వారం వచ్చే రెండో శనివారం.. అనగా సెప్టెంబర్ 13 వర్కింగ్ డే గా ప్రకటించారు.
మొత్తం పైన ఈసారి తెలంగాణ స్కూల్ పిల్లలకి వరసగా ముందు రోజు సెలవులు వచ్చాయి. ఇక వర్షాల వల్ల ఈ మధ్య మరికొన్ని రోజులు కూడా సెలవు వచ్చిన సంగతి.. తెలిసింది.