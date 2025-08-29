English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

School Holiday: రేపు తెలంగాణలో అన్ని స్కూల్స్ కి సెలవు.. ఈ ఏరియాల్లో కూడా..!

Schools Holiday Tomorrow 
తెలంగాణలో వర్షం దంచి కొడుతోంది. దీంతో ఆగస్టు నెలలో అసలే పొందగల వల్ల ఎక్కువ సెలవులు రాగా.. ఇప్పుడు వర్షాల వల్ల కూడా అధికంగా సెలవులు వస్తున్నా. ఇక తాజా సమాచారం ప్రకారం తెలంగాణలో పలు ప్రదేశాల్లో…స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించారు.
1 /7

దేశంలో వర్షాలు విపరీతంగా కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుల భద్రత కోసం పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ప్రకటించాయి. తెలంగాణ, పంజాబ్, జమ్మూ-కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఆగస్టు 30..శనివారం విద్యాసంస్థలు మూసి వేయబడనున్నాయి.

2 /7

వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో తెలంగాణ ప్రభుత్వము అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, కళాశాలలు ఆగస్టు 29.. 30 తేదీల్లో మూసివేస్తున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్లు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వరద పరిస్థితులు, రహదారి జలమయం వంటి సమస్యల కారణంగా ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

3 /7

పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ పాఠశాలలు, కళాశాలలకు ఆగస్టు 30న సెలవు ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలోని పాఠాన్‌కోట్, అమృత్‌సర్, లూధియానా వంటి ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు రవాణా సమస్యలకు దారితీయడంతో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

4 /7

అక్కడి ప్రభుత్వం వరద వంటి పరిస్థితులు ఉండటంతో 9వ తరగతి నుండి 12వ తరగతి వరకు విద్యార్థులకు ఆన్‌లైన్ క్లాసులు అందించాలని ఆదేశించింది. పరీక్షల తేదీలను తరువాత ప్రకటిస్తామని స్పష్టం చేసింది.  

5 /7

నిరంతర వర్షాల కారణంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో పాఠశాలలు మూసివేశారు. రాష్ట్రంలో కొండచరియలు, ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ వచ్చే ప్రమాదం ఉండటంతో అధికారులు భద్రతా చర్యలలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.  

6 /7

కేరళలో అయితే ఇప్పటికే ఆగస్టు 27 నుండి సెప్టెంబర్ 7 వరకు ఓనం పండుగ సందర్భంగా సెలవులు ప్రకటించారు.  

7 /7

ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న ఈ చర్యలు విద్యార్థుల భద్రత కోసం అనివార్యమని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సమయంలో పిల్లలను ఇంట్లోనే ఉంచి జాగ్రత్తలు పాటించాలని తల్లిదండ్రులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. కాగా ఇది ప్రస్తుతం జి కి అందిన సమాచారం మాత్రమే. తల్లితండ్రులు తమ తమ స్కూల్ యజమాన్యాన్ని.. స్కూల్ సెలవల గురించి తెలుసుకోవడం ఉత్తమం.

