  Tomorrow Schools Holiday: పిల్లలు ఎంజాయ్ పండగో.. మళ్లీ రేపు అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ముందు జాగ్రత్తగా అధికారుల నిర్ణయం..?

Tomorrow Schools Holiday: పిల్లలు ఎంజాయ్ పండగో.. మళ్లీ రేపు అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ముందు జాగ్రత్తగా అధికారుల నిర్ణయం..?

Schools holiday news:  ఇప్పటికే తమిళనాడులోకి పలు జిల్లాల పరిధిలో స్కూళ్లకు ఈరోజు సెలవును అమలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు.. వాతావరణ శాఖ వర్షాలపై భారీ  హెచ్చరికల్ని జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడులోని పలు జిల్లాలకు రేపు అంటే మంగళవారం స్కూళ్లకు సెలవుల్ని ప్రకటించినట్లు సమాచారం.
ప్రస్తుతం దేశంలో వాతావరణం చాలా భిన్నంగాఉంటుంది. అప్పుడు భారీ వర్షాలు, మరల ఉక్కపోత ఆతర్వాత చలి వేయడం కూడా జరుగుతుంది. దీంతో ఒకరోజులో వాతావరణం మూడు సీజన్ లను చూపిస్తుంది. దీంతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు.   

ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో ఇప్పటికే ఈరోజు తమిళనాడులోని పలు జిల్లాల్లోస్కూళ్లకు సెలవుల్ని అధికారికంగా ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే . మరోవైపు రేపు కూడా భారీ వర్షాల కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.  

దీంతో ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఆయా జిల్లాల్లోని స్కూళ్లు సెలవుల్నిపొడించే చాన్స్ లేకపోలేదని సిబ్బంది చెబుతున్నారు. మరోవైపు.. నవంబర్ 17న, చెన్నై, చెంగల్పట్టు, కాంచీపురం, విల్లుపురం మరియు పరిసర ప్రాంతాలతో సహా ప్రధాన జిల్లాల్లో పాఠశాలలు అధికారికంగా మూసివేయబడ్డాయి.

తిరువళ్లూరు, కాంచీపురం, చెన్నై, చెంగల్పట్టు, మైలదుత్తురై, నాగపట్నం, తిరువారూర్,  కారైకల్ వంటి జిల్లాల్లో 100–150 మి.మీ వర్షపాతం నమోదవుతుందని వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.    

దీంతో అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని అధికారులు సూచించారు. ప్రయాణాలు వాయిదావేసుకొవాలని, బలమైన గాలులు కూడా వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో నవంబర్ 18 మంగళవారం కూడా అన్ని స్కూళ్లకు సెలవుల్నిప్రకటించే చాన్స్ ఉందని సమాచారం. ముందస్తు జాగ్రత్తగా అధికారులు దీనిపై త్వరగా నిర్ణయాలు తీసుకొవాలని తల్లిదండ్రులు సైతం డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  

 కన్యాకుమారి, విరుదునగర్, తెన్కాసి, రామనాథపురం, శివగంగై, మదురై, దిండిగల్, తేని, తంజావూరు, కోయంబత్తూరు, నీలగిరి, కరూర్, అరియలూరు, పెరంబలూరు, విల్లుపురం, రాణిపేట్, తిరువణ్ణామలై, పుదుచ్చేరి, కల్లక్కురిచిలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.  

