Schools Summer Holidays 2026: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..ఏకంగా 44 రోజులు వేసవి సెలవులు..స్కూళ్లు పునఃప్రారంభం అప్పుడే!

Tamil Nadu School Summer Holidays 2026: పాఠశాలల విద్యార్థులకు ముందుగానే వేసవి సెలవులు ఇవ్వాలని తమిళనాడు విద్యాశాఖ యోచిస్తోంది. మరికొన్ని రోజుల్లో రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలున్న నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ రెండో వారంలో వార్షిక పరీక్షలు ముగించేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తుంది. ఇదే విషయమైన విద్యాశాఖ నుంచి త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.
తమిళనాడులో జరగబోయే శాసనసభ ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, పాఠశాల విద్యా శాఖ పరీక్షలను ముందుగానే ముగించాలని యోచిస్తోంది. ప్రస్తుతం 10వ, 12వ తరగతుల విద్యార్థులకు పబ్లిక్ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. 12వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి 2న స్టార్ట్ అవ్వగా.. 10వ తరగతి పరీక్షలు మార్చి 11న ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే 1 నుండి 9వ తరగతి వరకు పబ్లిక్ పరీక్షలు ప్రారంభానికి ఇంకొంత సమయం ఉంది.
1 నుండి 9 తరగతుల విద్యార్థులకు వార్షిక పరీక్షలు ఏప్రిల్ 10 నుండి ఏప్రిల్ 24 వరకు జరుగుతాయని పాఠశాల విద్యా శాఖ క్యాలెండర్లో ఇప్పటికే ప్రకటించింది. అయితే సబ్జెక్టుల వారీగా పరీక్షలు ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారనే విషయాన్ని విద్యాశాఖ ఇంకా అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
అందుకు సంబంధించిన ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ను సిద్ధం చేసి, ఆమోదం కోసం శాఖా కార్యదర్శికి పంపినట్లు సమాచారం. 1 నుంచి 9 తరగతుల పరీక్షల షెడ్యూల్ను రాబోయే 2 రోజుల్లో విడుదల చేస్తామని పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఎందుకంటే ఏప్రిల్ 17 నాటికి ఏడాది అన్ని స్కూళ్లలో పరీక్షలు పూర్తయ్యే విధంగా షెడ్యూల్ సిద్ధం చేశారని చెబుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, ఏప్రిల్ 23న తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ఇప్పటికే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఖరారు చేసింది. పాఠశాలల్లోని తరగతి గదులు పోలింగ్ కేంద్రాలు కానున్న నేపథ్యంలో వారం ముందే వార్షిక పరీక్షలను పూర్తి చేసి సెలవులు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.
ఈ క్రమంలో 1 నుండి 9 తరగతుల విద్యార్థులకు పరీక్షలు ముందుగానే నిర్వహిస్తారు. అలాగే, వేసవి సెలవులు కూడా ముందుగానే ప్రారంభమవుతాయి. ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన వార్షిక క్యాలెండర్ ప్రకారం పరీక్షలు ఏప్రిల్ 17వ తేదీ నాటికి పూర్తవుతాయి. దీంతో ఏప్రిల్ 18 నుంచి స్కూళ్లకు అధికారికంగా వేసవి సెలవులు ప్రారంభమైనట్టే. ఈ క్రమంలో వేసవి సెలవులు సుదీర్ఘంగా 44 రోజుల పాటు ఉండనున్నాయని తెలుస్తోంది.
దీంతో పాఠశాలలు, విద్యార్థులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు. గత విద్యా సంవత్సరంలో అనగా 2025 ఏడాది తమిళనాడులో 1 నుండి 9 తరగతుల విద్యార్థులకు వేసవి సెలవులు ఏప్రిల్ 25న ప్రారంభమయ్యాయి. వేసవి సెలవుల అనంతరం జూన్ 2న విద్యార్థుల కోసం పాఠశాలలు తిరిగి తెరుచుకున్నాయి. గతంలో విద్యార్థులకు దాదాపు 36 రోజుల వేసవి సెలవులు లభించడం గమనార్హం.