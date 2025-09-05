New Cure for Baldness: బట్టతల బాధితులకు బిగ్ రిలీఫ్.. శాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టిన ఈ ఔషధంతో మీ జుట్టు పట్టుకుచ్చుల్లా మారడం ఖాయం..!

New Cure for Baldness: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది బట్టతల, జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి చెక్ పెట్టే సమయం వచ్చింది. ముఖ్యంగా బట్టతల బాధితులందరీ కోసం శాస్త్రవేత్తలు ఓ కొత్త ఔషధాన్ని కనిపెట్టారు. ఈ మెడిసిన్ జుట్టును మూలాల నుండి తిరిగి పెరిగేలా చేస్తుంది. మరి ఆ ఔషధం ఏంటో తెలుసుకుందామా..?
అందమైన జుట్టు అందరికీ కావాలి. కానీ దాదాపు 80 శాతం మంది పురుషులు, 50 శాతం మంది స్త్రీలు బట్టతల, జుట్టు రాలడం, పలుచబడటం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరికింది. జుట్టు పెరుగుదల కోసం శాస్త్రవేత్తలు కొత్త ఔషధాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. ఇది జుట్టు కుదుళ్లను తిరిగి ఉత్తేజపరిచి పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది.
ఈ మెడిసిన్కి మరియు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న మందులకు మధ్య తేడా ఏంటంటే.. సాధారణంగా లభించే మినోక్సిడిల్ మరియు ఫినాస్టరైడ్ వంటి మందులు జుట్టు రాలడాన్ని మాత్రమే తగ్గిస్తాయి. అయితే PP405 అనే కొత్తగా అభివృద్ధి చేయబడిన ఔషధం.. జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడటమే కాకుండా.. జుట్టు కుదుళ్లను కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండేలా చేస్తుంది.
హెయిర్ ఫోలికల్ స్టెమ్ సెల్స్ యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జుట్టు పెరుగుదల సాధ్యమవుతుంది. అవి యాక్టివ్గా లేనప్పుడు జుట్టు పెరుగుదల ఆగిపోతుంది. అయితే ఈ సెల్స్ యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు వాటిలో లాక్టేట్ అనే ముఖ్యమైన అణువు అధిక స్థాయిలో ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు. కాబట్టి యాక్టివ్గా లేని కణాలలో లాక్టేట్ స్థాయిలను పెంచడం వల్ల అవి మేల్కొంటాయని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. ఈ కొత్త అణువు పనిచేసే సూత్రం ఇదే.
ఈ ఔషధం ప్రారంభ దశ ట్రయల్స్లో సురక్షితమైనదని నిరూపించబడింది. దాని ప్రభావాలను పరీక్షించడానికి వచ్చే ఏడాది కొత్త ట్రయల్ నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ఫలితాలు సానుకూలంగా ఉంటే.. బట్టతల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొనడం సాధ్యమవుతుంది.
గమనిక: ఇందులో పేర్కొన్న సమాచారం శాస్త్రీయ పరిశోధన ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. ఈ ఔషధం ఇంకా ప్రయోగాత్మక దశలోనే ఉంది. దీనిని ఇంకా వైద్యులు సిఫార్సు చేయలేదు. జుట్టు రాలడం మరియు బట్టతల వంటి సమస్యలకు ఏదైనా ఔషధాన్ని ఉపయోగించే ముందు.. అర్హత కలిగిన వైద్య నిపుణుడిని సంప్రదించడం తప్పనిసరి. జీ తెలుగు న్యూస్ ఈ వార్తను నిర్ధారించలేదు.