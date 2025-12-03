English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Scrub typhus: ఆంధ్ర ప్రజలను భయపెడుతున్న స్క్రబ్ టైఫస్.. వచ్చే లక్షణాలు, తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ఇవే..!

Scrub typhus fever: తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధి కేసులు పెరుగుతుండటంతో ప్రజల్లో ఆందోళన పెరుగుతోంది. నల్లి అనే చిన్న కీటకం కుట్టినప్పుడు ఈ ఇన్‌ఫెక్షన్ సోకే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పురుగు మనకు తెలియకుండానే కుట్టి.. జారిపోతుంది. మొదట్లో ఇది ఒక చిన్న మచ్చలా కనిపిస్తుంది. కానీ సకాలంలో గుర్తించకపోతే సమస్యలు తీవ్రమవుతాయి.
 
స్క్రబ్ టైఫస్ అంటే ఏమిటి? ఈ వ్యాధి ఒరియంటియా సూసుగముషి అనే బాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది. ఇది ప్రధానంగా పొదలు..పచ్చిక బయళ్లలో ఉండే నల్లుల ద్వారా మనుషులకు వ్యాపిస్తుంది. వైద్యుల ప్రకారం..ఈ ఇన్‌ఫెక్షన్ మనుషులు ఒకరికి ఒకరు నేరుగా వ్యాపించదు. కుట్టినప్పుడు మాత్రమే సోకుతుంది.

స్క్రబ్ టైఫస్ వచ్చిన వారిలో కనిపించే లక్షణాలు ఏమిటంటే:   జ్వరం,‌కుట్టిన చోట నల్లటి మచ్చ లేదా దద్దుర్లు  తలనొప్పి, శరీరం నొప్పులు, వాంతులు,‌పొడి దగ్గు  బలహీనత్వం

సకాలంలో చికిత్స అందించకపోతే ఈ వ్యాధి ప్రాణాంతకమవుతుంది. కిడ్నీ సమస్యలు, శ్వాసలో ఇబ్బంది, వెన్నెముక ఇన్‌ఫెక్షన్లు, కోమాలోకి వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది వైద్యుల ప్రకారం, చికిత్స ఆలస్యమైతే మరణాల రేటు 30% వరకు ఉండొచ్చు. త్వరగా చికిత్స తీసుకుంటే ప్రమాదం 2% వరకు తగ్గుతుంది.  

 గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పనిచేసేవారు, పొలాల్లో తిరిగేవారు, పశువులను చూసుకునేవారు, తేమ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఉండేవారు.. ఈ వ్యాధి బారిన పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

 పచ్చిక, పొదల్లో తిరిగేటప్పుడు పొడవైన బట్టలు ధరించాలి. ఇంటి చుట్టుపక్కల చెత్త, పొదలను శుభ్రం చేయాలి. కీటకనాశినిలను ఉపయోగించాలి. కుట్టిన చోట మచ్చ, దద్దుర్లు కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాలి

ఇప్పటికే ఏపీలో పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతున్నందున అన్ని జిల్లాల్లో ప్రజలు జాగ్రత్త వహించాలి. ముఖ్యంగా వర్షాల సమయంలో నల్లులు త్వరగా పెరుగుతాయి. కాబట్టి వచ్చే రెండు మూడు నెలలు మరింత జాగ్రత్త అవసరం.

