/SEBI New Plan: PF, NPS తరహాలోనే ప్రతి నెలా జీతం నుండే మ్యూచువల్ ఫండ్ లోకి.. సెబీ కీలక ప్రతిపాదనలు..!!

SEBI New Plan: ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యూత్ ఎక్కువగా ఈక్వీటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సెబీ సరికొత్త మార్పులు శ్రీకారం చుట్టింది. డైరెక్టుగా ఉద్యోగుల జీతం నుంచే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కి పెట్టుబడులు వెళ్లే విధంగా కీలక ప్రతిపాదనలు చేసింది. పీఎఫ్ కటింగ్స్ వలే ప్రతినెలా జీతం నుంచి నేరుగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లోకి కంపెనీ పెట్టుబడి పెట్టనుంది. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం.. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు నేరుగా పెట్టుబడిదారుల సొంత బ్యాంకు అకౌంట్ నుంచే జరుగుతుంది. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆమోదించిన చెల్లింపులు వ్యవస్థలు, సెబీ గుర్తింపు పొందున క్లియరింగ్ కార్పొరేషన్లు ద్వారా మాత్రమే సాగాలి. ఈ విషయంలో పరిశ్రమ వర్గాల నుంచి కొంతకాలంగా వస్తున్న సూచనల ఆధారంగా ఈ విధానాన్ని పూర్తిగా సమీక్షించాలని సెబీ నిర్ణయించింది.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం నిబంధనలకు లోబడి పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజనాలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో థర్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కు వెసులుబాటు కల్పించాలని సెబీ తాజాగా ప్రతిపాదించింది. ఇన్వెస్టర్లకు పెట్టుబడులను మరింత సులభంగా చేయడంతోపాటు ఈ విధానం దుర్వినియోగం కాకుండా పటిష్టమైన రక్షణ కవచాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే తమ లక్ష్యమని సెబీ స్పష్టం చేసింది.
మరింత సులభంగా చెప్పాలంటే..ఈపీఎఫ్ లేదా ఎన్పీఎస్ మాదిరిగానే.. మీ యజమాని ఇప్పుడు ప్రతి నెలా మీ జీతం నుండి నేరుగా డబ్బును తీసివేసి, దానిని మీ మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్ లో జమ చేయగలరు. ఈ ప్రతిపాదనపై జూన్ 10వ తేదీలోగా ప్రజలు, నిపుణుల నుండి సూచనలు, అభ్యంతరాలను సెబీ కి తెలియజేయవచ్చు. ఈ ప్రతిపాదనను వివరంగా అర్థం చేసుకుని.. ఇది పెట్టుబడిదారుల జీవితాలను.. పెట్టుబడి పద్ధతులను ఎలా మారుస్తుందో చూద్దాం.
మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమ నుండి అభిప్రాయాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత, పెట్టుబడిదారులు ఎలాంటి భద్రతా లోపం లేకుండా సులభంగా పెట్టుబడి పెట్టే సౌకర్యాన్ని పొందేందుకు వీలుగా, సెబీ ఈ కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ బ్లూప్రింట్ను సిద్ధం చేసింది.
సెబీ ప్రతిపాదన ప్రకారం, కంపెనీలు ఇకపై ఇతర ప్రయోజనాలు, పొదుపుల మాదిరిగానే తమ ఉద్యోగులకు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎంపికలను కూడా అందించగలవు. దీని వల్ల కలిగే అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏమిటంటే, పెట్టుబడిదారులు ప్రతి నెలా తమ బ్యాంకు ఖాతాలలో ప్రత్యేక బ్యాలెన్స్ నిర్వహించడం గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం ఉండదు. వారి జీతం జమ అయిన వెంటనే, పెట్టుబడి భాగం అప్పటికే ఒక సురక్షితమైన ఫండ్ హౌస్ కి ట్రాన్స్ ఫర్ అవుతుంది. ఇది సిప్ లో పెట్టుబడికి క్రమశిక్షణకు దారి తీస్తుందని చెప్పాలి.
ఈ నిబంధన సాధారణ వినియోగదారులపై నేరుగా ప్రభావం చూపనప్పటికీ.. మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు ఇది ఒక ముఖ్యమైన మార్పును సూచిస్తుంది. AMC, డిస్ట్రిబ్యూటర్ మధ్య పరస్పర ఒప్పందం ద్వారా, కమీషన్ డబ్బును అదే ఫండ్ యూనిట్ల కోసం మార్చుకోవచ్చు. ఇది డిస్ట్రిబ్యూటర్లలో దీర్ఘకాలిక పొదుపు పెట్టుబడులను కూడా ప్రోత్సహిస్తుందని సెబీ భావిస్తోంది.
ఇక థర్డ్ పార్టీ పేమెంట్లలో మనీలాండరింగ్ వంటి వాటిని నిరోధించేందుకు సెబీ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ తీసుకువచ్చింది. పేమెంట్లు చేసే వ్యక్తి లబ్దిదారులు ఇద్దరికీ పటిష్టమైన కేవైసీ ఉంటుంది. సంబంధిత వ్యక్తుల నుంచి స్పష్టమైన వ్రాత పూర్వక అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. డబ్బు రూపంలో కాకుండా ఆడిట్ చేసేలా ప్రత్యేక అకౌంట్ల ద్వారా క్యాష్ లెస్ పేమెంట్లు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్లు చెక్ చేసుకోవాలి. దీనిపై జూన్ 10వరకు ప్రజలు, సంబంధిత వర్గాలు తమ అభిప్రాయలను సెబీకి తెలియజేయవచ్చు.