English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • SEBI Jobs: సెబీలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ కావడానికి గోల్డెన్ ఛాన్స్.. కొత్త పోస్టులకు నియామకం.. పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవే!

SEBI Jobs: సెబీలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ కావడానికి గోల్డెన్ ఛాన్స్.. కొత్త పోస్టులకు నియామకం.. పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవే!

SEBI Recruitment 2025: భారత సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ (SEBI) తాజాగా 110 అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (గ్రేడ్ A) పోస్టుల భర్తీకి అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆర్థిక రంగంలో స్థిరమైన, ప్రతిష్టాత్మకమైన ఉద్యోగాన్ని ఆశించే అభ్యర్థులకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశమని చెప్పవచ్చు. ఈ నియామకానికి సంబంధించి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ 2025 అక్టోబర్ 30 నుండి ప్రారంభమైంది. నవంబర్ 28, 2025 వరకు అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులను సమర్పించుకోవచ్చు. దరఖాస్తులు SEBI అధికారిక వెబ్‌సైట్ www.sebi.gov.in  ద్వారా మాత్రమే స్వీకరిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. 
1 /5

ఈ పోస్టులకు అర్హత పొందేందుకు అభ్యర్థులు భారతదేశంలోని గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం లేదా విద్యాసంస్థ నుండి సంబంధిత సబ్జెక్టులో బాచిలర్ లేదా పోస్ట్‌గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ పొందాలి. కొంతమంది విభాగాల కోసం పోస్ట్‌గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా లేదా ప్రత్యేక అర్హతలు అవసరమవుతాయి. ముఖ్యంగా ఫైనాన్స్, ఎకనామిక్స్, మేనేజ్‌మెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ,  లా విభాగాల్లో విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని చక్కగా వినియోగించుకోవచ్చు.  

2 /5

వయోపరిమితి పరంగా అభ్యర్థి గరిష్ట వయస్సు 30 సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించింది. అయితే, ప్రభుత్వ నియమాల ప్రకారం SC/ST అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు, OBC అభ్యర్థులకు 3 సంవత్సరాలు, వికలాంగుల అభ్యర్థులకు అదనపు వయోపరిమితి సడలింపు ఇవ్వనుంది. 

3 /5

దరఖాస్తు రుసుము అభ్యర్థి కేటగిరీ ఆధారంగా నిర్ణయిస్తుంది. జనరల్, OBC,  EWS అభ్యర్థులు రూ. 1,000 రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. SC, ST,  దివ్యాంగుల అభ్యర్థులకు రూ. 100 మాత్రమే ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 

4 /5

ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ప్రారంభ ప్రాథమిక వేతనం రూ. 35,400గా ఉంటుంది. దీనికి అదనంగా అలవెన్సులు, భత్యాలు,  ఇతర సౌకర్యాలు కలిపి నెలకు సుమారు రూ. 1 లక్ష వరకు వేతనం అందుతుంది.  

5 /5

SEBIలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్‌గా పనిచేయడం ద్వారా అభ్యర్థులు ఆర్థిక రంగంలో విశ్వసనీయమైన అనుభవం పొందటమే కాకుండా, ప్రభుత్వ ఉద్యోగ భద్రత, మంచి వేతనం,  కెరీర్ పురోగతి అవకాశాలను పొందగలరు.  అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు గడువు ముగిసేలోపు తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. 

Sebi Recruitment 2025 SEBI assistant manager vacancy SEBI grade A notification SEBI job apply online

Next Gallery

Train Journey: RAC టిక్కెట్‌ కేన్సల్‌ చేస్తే.. రీఫండ్‌ వస్తుందా? భారతీయ రైల్వే రూల్స్‌ తెలుసా?