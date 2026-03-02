English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Secret Celebrity Wedding: సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకునేసిన టాప్ సెలబ్రిటీస్.. ఏం జరిగిందంటే..!

Secret Celebrity Wedding: సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకునేసిన టాప్ సెలబ్రిటీస్.. ఏం జరిగిందంటే..!


హాలీవుడ్‌లో ప్రముఖ జంటగా గుర్తింపు పొందిన జెండయా.. టామ్ హాలండ్ గురించి ఆసక్తికరమైన వార్త బయటకు వచ్చింది. ఈ ఇద్దరూ ఇప్పటికే పెళ్లి చేసుకున్నారని తాజాగా ఓ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ విషయాన్ని వారి స్టైలిస్ట్ లా రోచ్ వెల్లడించినట్లు సమాచారం.
2026లో జరిగిన ఒక అవార్డ్స్ కార్యక్రమంలో లా రోచ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఆ సందర్భంగా ఆయన “వారి పెళ్లి ఇప్పటికే జరిగిపోయింది” అని చెప్పడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. రిపోర్టర్ మళ్లీ అడిగినప్పుడు కూడా “అది నిజమే” అని నవ్వుతూ సమాధానం ఇచ్చారు. ఈ చిన్న వ్యాఖ్యతోనే సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ మొదలైంది.  

అయితే ఇప్పటివరకు జెండయా లేదా టామ్ హాలండ్ అధికారికంగా ఈ విషయంపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. వారి కుటుంబ సభ్యులు లేదా ప్రతినిధులు కూడా స్పందించలేదు. ఈ జంట ఎప్పుడూ తమ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని చాలా ప్రైవేట్‌గా ఉంచుకుంటారు. బయట ఎక్కువగా మాట్లాడరు.  

గత ఏడాది జనవరిలో వీరి నిశ్చితార్థం విషయం బయటకు వచ్చింది. టామ్ హాలండ్ తండ్రి డొమినిక్ హాలండ్ తన సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రపోజల్ గురించి వివరాలు వెల్లడించారు. టామ్ ముందుగానే రింగ్ కొనుగోలు చేసి, జెండయా తండ్రి అనుమతి తీసుకుని చాలా ప్లాన్ చేసి ప్రపోజ్ చేసినట్లు తెలిపారు.  

2025లో గోల్డెన్ గ్లోబ్స్ కార్యక్రమానికి జెండయా 5 క్యారెట్ల డైమండ్ రింగ్ ధరించి రావడంతో అప్పుడే నిశ్చితార్థం జరిగిందని అభిమానులు భావించారు.  

ఇద్దరూ కలిసి మొదటిసారి స్పైడర్ మాన్: హోంకమింగ్ సినిమాలో నటించారు. తర్వాత స్పైడర్ మాన్: ఫార్ ఫ్రం హోమ్, స్పైడర్ మాన్: నో వే హోమ్ సినిమాల్లో కూడా కలిసి నటించారు. ఇక త్వరలో స్పైడర్ మాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే మరియు క్రిస్టోఫర్ నోలన్ రూపొందిస్తున్న “ది ఒడిస్సీ” సినిమాలో కూడా కలిసి కనిపించనున్నారు.

