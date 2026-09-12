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పండుగ రద్దీ వేళ సికింద్రాబాద్-సిర్పూర్ కాగజ్‌నగర్ మధ్య జనసాధారణ్ స్పెషల్ ట్రైన్లు.. టికెట్ రిజర్వేషన్ అవసరం లేదు!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 12, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:43 AM IST

secunderabad to sirpur kaghaznagar special train: తెలుగు రాష్ట్రాల రైల్వే ప్రయాణికులకు ఈరోజు ఒక శుభవార్త అందింది. పండుగ రద్దీ దృష్ట్యా రెండు రోజుల పాటు ప్రత్యేక రైళ్లు నడపాలని రైల్వే శాఖ నిర్ణయించింది. ప్రధానంగా సికింద్రాబాద్ నుంచి సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ మధ్య ఈ రైళ్లు నడుస్తాయి. దీనికి ఎటువంటి ముందస్తు రిజర్వేషన్ అవసరం లేదు కాబట్టి, ప్రయాణికులకు ఇది ఒక భారీ గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పవచ్చు.
 

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సికింద్రాబాద్ నుంచి సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్

సెప్టెంబర్ 12, 13 తేదీల్లో సికింద్రాబాద్ నుంచి సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ వరకు వెళ్లే ప్రత్యేక రైలు రిజర్వేషన్ లేకుండానే అందుబాటులో ఉండనుంది. పండుగ వేళ ప్రయాణించాలనుకునే వారు ట్రైన్ నంబర్ 07235 (సికింద్రాబాద్ నుంచి సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్), ట్రైన్ నంబర్ 07236 (సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ నుంచి హైదరాబాద్) ద్వారా ప్రయాణించవచ్చు.  

South Central Railway special trains2/5

దక్షిణ మధ్య రైల్వే అప్‌డేట్స్

వినాయక చవితి సందర్భంగా పండుగ సందడిలో ప్రయాణించే వారి సౌకర్యార్థం ఈ ప్రత్యేక రైళ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. సికింద్రాబాద్ నుంచి సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్‌కు వెళ్లే రైలు సికింద్రాబాద్, చర్లపల్లి, భువనగిరి, జనగాం, కాజీపేట, జమ్మికుంట, పెద్దపల్లి, రామగుండం, మంచిర్యాల, బెల్లంపల్లి, ఆసిఫాబాద్ మీదుగా వెళ్తుంది.  

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పండుగ ప్రత్యేక రైళ్లు

అదేవిధంగా, సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ నుంచి సాయంత్రం 6 గంటలకు బయలుదేరే రైలు ఆసిఫాబాద్ రోడ్, బెల్లంపల్లి, మంచిర్యాల, రామగుండం, పెద్దపల్లి, జమ్మికుంట, కాజీపేట, జనగాం, భువనగిరి, చర్లపల్లి మీదుగా సికింద్రాబాద్ చేరుకుంటుంది.   

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జనసాధారణ్ స్పెషల్ ట్రైన్లు

సాధారణంగా రైల్వే ప్రయాణాలకు రెండు నెలల ముందే రిజర్వేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, కానీ ఈ పండుగ రద్దీ దృష్ట్యా ప్రకటించిన ఈ ప్రత్యేక రైళ్లకు ముందస్తు రిజర్వేషన్ అవసరం లేదనేది విశేషం.  

Secunderabad railway updates5/5

సికింద్రాబాద్ ప్రత్యేక రైళ్లు

ఇవి జనసాధరణ్‌ రైళ్లు కాబట్టి ప్రయాణీకులు ఇబ్బంది పడకుండా నేరుగా టిక్కెట్‌ కౌంటర్‌కు వెళ్లి టిక్కెట్‌ తీసుకుని ప్రయాణించవచ్చు. పండగుపూట సొంతూళ్లకు వెళ్లాలని, రైళ్ల సీట్లు అందుబాటులో లేక ఇబ్బంది పడేవారికి ఈ రైళ్ల ప్రకనగతో సులభతర ప్రయాణం సాధ్యమవుతుంది.

TAGS:
secunderabad to sirpur kaghaznagar special train
South Central Railway Special Trains

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