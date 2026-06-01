/Horror Bold Movie OTT: లైట్లు ఆఫ్ చేసి చూస్తేనే అసలు కిక్.. ఓటీటీలోకి వచ్చిన తెలుగు కొత్త రొమాంటిక్ హారర్ మూవీ!

Horror Bold Movie OTT:హారర్ సినిమాలు ఇష్టపడే ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు మరో కొత్త చిత్రం అందుబాటులోకి వచ్చింది. భయం, ఉత్కంఠ, మిస్టరీ అంశాలతో రూపొందిన సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఇప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకులను కూడా అలరించేందుకు ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ఈ సినిమా కథ ఒక ప్రశాంతమైన గ్రామం నేపథ్యంలో సాగుతుంది. సరదాగా గడపాలని భావించిన కొంతమంది యువకులు ఒక మారుమూల ప్రాంతానికి వెళ్తారు. అయితే అక్కడ వారికి ఊహించని పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. మొదట సాధారణంగా కనిపించిన సంఘటనలు క్రమంగా భయానక మలుపులు తిరుగుతాయి. గ్రామంలో దాగి ఉన్న ఒక రహస్యం వారి జీవితాలను పూర్తిగా మార్చేస్తుంది.కథలో ప్రధాన ఆకర్షణ ఆ గ్రామాన్ని వెంటాడుతున్న వింత శక్తి. అది మనుషుల బలహీనతలను, భయాలను, కోరికలను ఉపయోగించుకుని వారిని తన ప్రభావంలోకి తీసుకువెళ్తుంది. దీంతో యువకులు ఒక్కొక్కరుగా ప్రమాదంలో చిక్కుకుంటారు. ఆ శక్తి నుంచి బయటపడటానికి వారు చేసే ప్రయత్నాలు, ఎదుర్కొనే సంఘటనలు ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతాయి.
దర్శకుడు సినిమాను అనవసరమైన సన్నివేశాలు లేకుండా వేగంగా నడిపించారు. ప్రతి సన్నివేశం కథకు ఉపయోగపడేలా రూపొందించారు. ముఖ్యంగా హారర్ సన్నివేశాలు, సస్పెన్స్ అంశాలు ప్రేక్షకులను కథలో లీనమయ్యేలా చేస్తాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో వచ్చే ట్విస్టులు కూడా ఆకట్టుకుంటాయి.
ఈ చిత్రం నిడివి కేవలం గంటా ముప్పై రెండు నిమిషాలే కావడం మరో ప్రత్యేకత. ఎక్కువ సాగదీత లేకుండా కథను నేరుగా చెప్పడం వల్ల ప్రేక్షకులకు బోర్ అనిపించదు. ముఖ్యంగా వీకెండ్ సమయంలో ఒక మంచి హారర్ సినిమా చూడాలనుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపికగా చెప్పవచ్చు.
సినిమాలో నేపథ్య సంగీతం కూడా భయాన్ని మరింత పెంచేలా ఉంది. కెమెరా పనితనం, లొకేషన్లు, సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిసి హారర్ వాతావరణాన్ని బలంగా చూపించాయి. అందువల్ల కథలోని ఉత్కంఠ మరింత ప్రభావవంతంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ ప్రస్తుతం ప్రముఖ ఓటీటీ వేదికలో తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది. హారర్, మిస్టరీ, సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు ఇష్టపడే ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రాన్ని తమ వాచ్లిస్ట్లో చేర్చుకోవచ్చు. భయంతో పాటు ఉత్కంఠను ఆస్వాదించాలనుకునే వారికి ఈ సినిమా మంచి వినోదాన్ని అందించే అవకాశం ఉంది.