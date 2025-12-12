English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sekhar Kammula Heroine: 41 ఏళ్ల వయసులో కూడా అదే అందం..గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన శేఖర్ కమ్ముల హీరోయిన్..

Sekhar Kammula Heroine: 41 ఏళ్ల వయసులో కూడా అదే అందం..గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన శేఖర్ కమ్ముల హీరోయిన్..

Sekhar Kammula Heroine: శేఖర్ కమ్ముల సినిమా అనగానే.. కథ కన్నా కూడా ఆ సినిమాలో హీరోయిన్స్ గుర్తుంది పోతారు. ఆయన సినిమాలో నటించిన ప్రతి హీరోయిన్ కి ప్రత్యేక గుర్తింపు వస్తుంది. కమల్ని ముఖర్జీ దగ్గర నుంచి.. సాయి పల్లవి వరకు ఇదే థియరీ కొనసాగింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు శేఖర్ కమ్ముల హీరోయిన్ ఎంతలా మారిపోయింది అని కొన్ని ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి..
శేఖర్ కమ్ముల సినిమాలలో.. ఆనంద్, గోదావరి, హ్యాపీ డేస్ సినిమాలకు ఎప్పుడు ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. ఈ మూడు సినిమాలలో మనకు కామన్ గా కనిపించే పాయింట్ కమల్ని ముఖర్జీ. ఒకప్పుడు శేఖర్ కమ్ముల సినిమా అంతే తప్పకుండా కమల్ని ముఖర్జీ ఉంటుంది అని వినిపించేది.

ఈ హీరోయిన్ కి శేఖర్ కమ్ముల సినిమాలు మంచి విజయాలు అందించాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పటికీ కూడా ఆనంద్ సినిమాలో రూప.. గోదావరి సినిమాలో సీతా పాత్రలు.. తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో క్లాసిక్ గా నిలిచిపోయాయి. 

అందుకే ఇప్పటికి కమల్ని ముఖర్జీకి ఎంతోమంది అభిమానులు ఉన్నారు. అయితే శేఖర్ కమ్ముల సినిమాలు మినహా.. ఆ తరువాత కమల్ని నటించిన ఏ సినిమా కూడా అంత విజయం సాధించలేదు. చివరిగా గోవిందుడు అందరివాడే సినిమాలో కనిపించిన కమల్ని ని ఆ తరువాత పెద్ద సినిమాలు ఏవి ఒప్పుకోలేదు.

ఆ సినిమాలో తన పాత్రను చెప్పిన తరహాలో తీయకపోవడం వల్లే ఆ తర్వాత ఆగ్రహానికి గురై సినిమాలకు దూరమయ్యాలని కూడా చెప్పకు వచ్చింది ఈ హీరోయిన్. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ఈ హీరోయిన్ ఎలా ఉంది అనే సందేహం అందరిలో నెలకొంది. 

ఇలాంటి సమయంలో ఈ హీరోయిన్ కి సంబంధించిన ఇంస్టాగ్రామ్ ఫోటోలు వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. శేఖర్ కమ్ముల హీరోయిన్ ఇంతగా మారిపోయిందా అనే కామెంట్లు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.

