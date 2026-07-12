Sekhar Master vs Jani Master:ఫిల్మ్ డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్లో శేఖర్ మాస్టర్, జానీ మాస్టర్ వర్గాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇరు వర్గాల మధ్య జరిగిన వాగ్వాదం సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఫిల్మ్ డ్యాన్సర్ అసోసియేషన్లో విభేదాలు మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి. ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్లు శేఖర్ మాస్టర్ మరియు జానీ మాస్టర్ వర్గాల సభ్యుల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటు చేసుకోవడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. అసోసియేషన్ సభ్యత్వాలు, ఎన్నికలు, అంతర్గత వ్యవహారాలపై ఇరు వర్గాల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవడంతో ఈ వివాదం తలెత్తినట్లు తెలుస్తోంది.
సమాచారం ప్రకారం, అసోసియేషన్ సభ్యుల సంక్షేమం, సభ్యత్వాల మంజూరు, ఎన్నికల నిర్వహణ వంటి అంశాలపై రెండు వర్గాలు ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో మాటామాటా పెరిగి వాగ్వాదానికి దారితీసినట్లు తెలుస్తోంది.
పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు ఇరు వర్గాల సభ్యులకు నచ్చజెప్పి శాంతింపజేసే ప్రయత్నం చేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
ఇదిలా ఉండగా, జానీ మాస్టర్ మరియు సుమలతపై అసోసియేషన్లో ఫిర్యాదు నమోదు అయినట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన జానీ మాస్టర్ వర్గానికి చెందిన సభ్యులు ఫెడరేషన్ కార్యాలయం వద్ద ఆందోళనకు దిగినట్లు సమాచారం. సమస్యను నిష్పక్షపాతంగా పరిష్కరించాలని, యూనియన్ పెద్దలు వెంటనే జోక్యం చేసుకోవాలని వారు కోరారు.
ప్రస్తుతం ఈ వివాదంపై అసోసియేషన్ నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. అలాగే ఇరు వర్గాల నుంచి కూడా పూర్తి స్థాయి స్పందన రావాల్సి ఉంది. వివాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.