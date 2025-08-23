Old 5 Rs Notes: పాత రూ.5 నోట్లతో 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?

Sale Old 5 Rs Notes For 48 Lakhs: ఎప్పటినుంచో చాలామంది మార్కెట్లో పాత నోట్లనే విక్రయిస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే పాత నోట్లనే విక్రయించి లక్షల రూపాయలు ఒక రోజులోనే పొందుతున్నారు. ఇప్పుడు మనం కూడా 12 పాత ఐదు రూపాయల నోట్లను విక్రయించి 48 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసుకుందాం.
Sale Old 5 Rs Notes For 48 Lakhs: ఎప్పుడైనా మీరు పాత నోట్లను విక్రయించారా? చాలామంది పాత నోట్లను అమ్మడమేంటని అనుకుంటూ ఉంటారు.. నిజానికి ఇప్పుడు చాలామంది పాత నోట్లోని విక్రయించి దాదాపు లక్షల రూపాయల్లో డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే దీనినే బిజినెస్గా చేసుకొని నెలల్లో లక్షల రూపాయలను సంపాదించి పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే చాలామంది పాత నోట్లనే విక్రయించడమేంటని అనుకోవచ్చు.. కానీ ఇది ఇప్పుడు బెస్ట్ దందా..
కొంతమందైతే ఉద్యోగాలను మానేసి మరి పాత నోట్లన సేకరించడం పని మీద పడ్డారు.. ఇలా కొంతమంది కొన్ని సిరీస్ నెంబర్లు కలిగిన పాత నోట్లను సేకరించి ఆన్లైన్ ద్వారా లక్షల రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నారు. ఆన్లైన్ మార్కెట్లో ఎక్కడ చూసినా ఇప్పుడు పాత నోట్లో కనిపిస్తున్నాయి..
కొంతమంది ఫారనర్స్ ఎక్కువగా బాతనోట్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే చాలామంది అరుదైన పాత నోట్లను సేకరించి వారికి అమ్ముతున్నారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 786 నెంబర్ కలిగిన పాత నోట్లను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
ఏ పాత నోటు పైన అయినా 786 కలిగిన సిరీస్ నెంబర్ ఉంటే చాలు దానిని ఇప్పుడు రెండు నుంచి 5 లక్షల వరకు ధర పలుకుతోంది. ముఖ్యంగా రెండు రూపాయల నుంచి ఐదు రూపాయల పాత నోట్లనైతే విపరీతంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఈ నోట్లపై 786 నెంబర్ ఉంటే చాలు ఏకంగా నాలుగు లక్షల రూపాయలకు పైగా అమ్ముడుపోతోంది..
గతంలో మార్కెట్లో చలామణి అయిన పాత అయిదు రూపాయల నోటు ఇప్పుడు కొన్ని ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లో నాలుగు లక్షల రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఈ నోట్లను 5 లక్షలకు కూడా అమ్ముతున్నారు. అయితే, మీ దగ్గర కూడా ఇలాంటి పాత నోట్లు ఉంటాయి ఇప్పటికిప్పుడే అమ్మేసి 4 లక్షల రూపాయలకు పైగా పొందవచ్చు.
పాత అయిదు రూపాయల నోటును మార్కెట్లో 4 లక్షలకు విక్రయించాలంటే తప్పకుండా నోటు కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా దానిపైన 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగి ఉండాలి. అలాగే నోటిపై ట్రాక్టర్ చిత్రంతో పాటు రైతు దానిపై కూర్చుని ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఉంటేనే మార్కెట్లో 4 లక్షల రూపాయలకు పాత ఐదు రూపాయల నోటును విక్రయించవచ్చు.
786 నెంబర్ కలిగిన పాత అయిదు రూపాయల నోట్లు మీ దగ్గర 12 ఉంటే చాలు ఏకంగా ఒక్క రోజులోనే వీటిని విక్రయించి రూ.48 లక్షలకు పైగా పొందవచ్చు. అయితే, వీటిని విక్రయించాలంటే ముందుగా క్వికర్ వెబ్సైట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవలసి ఉంటుందట.. రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఐదు రూపాయల నోట్లను వరసగా పేర్చి ఫోటోలు తీసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే నచ్చిన వారు మీకు కాల్ చేసి అమ్మమని అడుగుతారు. బేరం కుదిరితే వారు డబ్బులు పంపిన తర్వాత మీరు నోట్లను పంపాల్సి ఉంటుంది.
(గమనిక: పాత నోట్లను విక్రయించడం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్లైన్స్ ప్రకారం నేరం.. కాబట్టి పాత నోట్లను విక్రయించే వారిపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాయి. ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం ఇంటర్నెట్లో చూసి రాసింది మాత్రమే.. ఈ వార్తకు జీ తెలుగు న్యూస్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. దీనిని జీ న్యూస్ ధ్రువీకరించదు.)