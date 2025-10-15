English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rs 20 Notes Sell: కొత్త రూ.20 నోట్లను అమ్మితే.. ఇలా రూ.1 లక్ష వరకు సంపాదించవచ్చు!

Rs 20 Notes Sell: కొత్త రూ.20 నోట్లను అమ్మితే.. ఇలా రూ.1 లక్ష వరకు సంపాదించవచ్చు!

New Rs 20 Notes Sell: కొత్త 20 రూపాయల నోట్లను అమ్మేసి దాదాపు ఒక లక్ష వరకు పొందవచ్చు. జీరో సిరీస్ కలిగిన 20 రూపాయల నోటికి ఇప్పుడు మార్కెట్లో 45 వేల రూపాయల వరకు ధర పలుకుతోంది.  మీ దగ్గర ఇలాంటి నాలుగు నోట్లు ఉంటే.. లక్ష రూపాయలకు పైగా ఉండవచ్చు. 

New Rs 20 Notes Sell Telugu: ఓల్డ్ కరెన్సీ మార్కెట్‌లో అరుదైన పాత నోట్లు మంచి డిమాండ్ ఉంది. చాలామంది పాత అరుదైన నోట్లను ఆన్లైన్ ద్వారా అమ్మి లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. అలాగే కొంతమంది వీటిపై ఆన్లైన్‌లో వేలాలు కూడా వేస్తున్నారు. వీటిల్లో కూడా పాత అరుదైన నోట్లను ఏకంగా రెండు లక్షల నుంచి 10 లక్షల రూపాయల వరకు విక్రయిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఓల్డ్ కరెన్సీతో పాటు కొత్త కరెన్సీని కూడా ఆన్లైన్‌లో అమ్మేస్తున్నారు. అయితే, కొత్త కరెన్సీని ఎలా విక్రయించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
మీ దగ్గర అరుదైన సిరీస్ నెంబర్స్ కలిగిన కొత్త నోట్లు ఉంటే సులభంగా ఆన్లైన్లో అమ్మొచ్చు. ముఖ్యంగా కొత్త పది రూపాయలతో పాటు 20 రూపాయల నోట్లైతే వేలలో విక్రయిస్తున్నారు. మీ దగ్గర 20 రూపాయల నోట్లు ఉంటే ఇప్పుడే 45 వేల రూపాయలకు పైగా సంపాదించవచ్చు.   

కొత్త రూ.20 నోట్లో కూడా కాయిన్ బజార్ డాట్ కామ్‌లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా 0000001 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన నోట్లను అమ్మేసి రూ.45 వేలకు పైగా పొందవచ్చు. సీరియల్‌గా జీరో సీరియస్  కలిగిన నోట్లను చాలా మంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.. ఇందులో భాగంగానే చాలామంది కొత్త నోట్లను విక్రయిస్తున్నారు.   

మీ దగ్గర కూడా ఇలాంటి కొత్త 20 రూపాయల నోట్లు ఉంటే ఎంతో సులభంగా అమ్మేయచ్చు. అయితే, వీటిని అమ్మడానికి తప్పకుండా నోటి ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా దానిపై తప్పకుండా 0000001 సిరీస్ ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే నోట్లు కూడా కొత్తవిగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. 

ఇలాంటి జీరో సిరీస్ కలిగిన నోట్లు మీ దగ్గర నాలుగు ఉంటే చాలు ఏకంగా రూ.1,80,000 వరకు పొందవచ్చు. అయితే వీటిని ఆన్లైన్‌లో అమ్మేయడం కూడా చాలా సులభం. కాయిన్ బజార్ డాట్ కామ్ ఓపెన్ చేసి అందులో మీ దగ్గర ఉన్న  నోట్లను ఫోటోలు తీసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.   

కాయిన్ బజార్ డాట్ కాం.లో మీ దగ్గర ఉన్న నోట్లకు సంబంధించిన ఫోటోలను అప్లోడ్ చేసి.. మీ ఫోన్ నెంబర్స్ అందులో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కావలసినవారు మీకు నేరుగా కాల్ చేసి.. అమ్మమని అడుగుతారు. బేరం కుదిరితే డైరెక్ట్ గా మీరు అనుకున్నదరకు వారికి ఈ పాత నోట్లను అమ్మేయచ్చు..  

నోట్: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పాత నోట్లతో పాటు కొత్త నోట్లను అమ్మడం, కొనడం చట్టరీత్య నేరం.. ఇలా చేసేవారిపై తప్పకుండా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చర్యలు తీసుకుంటుంది.

20 Note India 20 Rs Bundle 20 Rs New Note Bundle 20 Rs Note Bundle 20 Rs Note Old

