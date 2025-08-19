English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?

Old Rs 2 Note Sell In India: ఇప్పటికిప్పుడే పాత నోట్లను విక్రయించి.. దాదాపు రూ.50 లక్షల వరకు సాంపదించాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన ఛాన్స్‌ మార్కట్‌లో పాత రూ.2 నోట్లను విక్రయించిన భారీ మొత్తంలో పొందవచ్చు. 

Old Rs 2 Note Value In India: ప్రస్తుతం చాలా మంది ఉద్యోగాలు చేయడమే కాకుండా అదనంగా డబ్బులు పొందడానికి చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు కూడా చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మధ్య స్థాయిలో సంపాదించేవారు చాలా వరకు మార్కెట్‌లో ఏదో ఒక పార్ట్‌ టైమ్‌ చేస్తున్నారు. ఇందులో కొంతమంది పాత నోట్ల వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. ఈ బిజినెస్‌ చేయడం చాలా సులభమే.. కొన్ని రకాల పాత అరుదైన నోట్లను సేకరించి.. అన్‌లైన్‌ ద్వారా విక్రయించడమే.. 
ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో అరుదుగా లభించే పాత నోట్లతో పాటు నాణేలకు మంచి డిమాండ్‌ ఉంది.. అయితే, ఉద్యోగాలు చేసే చాలా మంది వీటిని సేకరించి.. అన్‌లైన్‌ ఈ కామర్స్‌ ప్లాట్‌ఫాన్స్‌ ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మార్కెట్‌లో ఇప్పుడు పాత రూ.2 నోట్లకు మంచి డిమాండ్‌ ఉంది.   

మీ వద్ద పాత రూ.2 నోటు ఉంటే చాలు.. ఏకంగా రూ.50 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చు.. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో పాత రూ.2 నోటు ధర రూ.5 లక్షల వరకు పలుకుతోంది.. ఇలాంటి పది నోట్లు ఉంటే ఇప్పటికిప్పుడే వీటిని విక్రయించి దాదాపు యాభై లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు..  

ప్రస్తుతం చాలా మంది పురాతన నోట్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వీటిని పరుసుల్లో పెట్టుకోవడం వల్ల భారీ మొత్తంలో అదృష్టం కలిసివస్తుందని ఇతర దేశస్తులు ఎక్కువగా నమ్ముతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే చాలా మంది వీటిని భారీ సంఖ్యలో కొనుగోలు చేస్తున్నారు..

ఈ పాత రెండు రూపాయల నోటును మార్కెట్‌లో విక్రయించాలంటే తప్పకుండా కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆ నోటుపై సీరియల్‌ నెంబర్‌ తప్పకుండా 786 ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ నోటు గులాబీ రంగులో తప్పకుండా ఉండాల్సి ఉంటుంది.   

ఈ పాత రెండు రూపాయల నోటు భారీ ధరతో అమ్ముడు పోవాలంటే తప్పకుండా దానిపై మాజీ RBI గవర్నర్ మన్మోహన్ సింగ్ సంతకం కూడా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అది మంచి కండీషన్‌లో ఉంటేనే మార్కెట్‌లో ఒక్క రూ.2 నోటును రూ.5 లక్షలకు విక్రయించవచ్చు.   

ఈ నోట్లను విక్రయించాలనుకుంటే ఎక్కడికీ వెళ్లాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదట.. దీనిని eBayతో పాటు Click India వంటి ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో పెట్టి ఎంతో సులభంగా విక్రయించవచ్చు. అలాగే Click India నోట్ల ఫోటోలు అప్లోడ్‌ చేస్తే.. అసక్తిగల వారు నేరుగా మీరు WhatsApp ద్వారా కాంటక్ట్‌ అవుతారు.  

Old 2 Rs Note Old 2 Rs Note New Old 2 Rs Note Price Old 2 Rs Note Value

