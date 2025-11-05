Happy Kartik Purnima Wishes: కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు మీ స్నేహితులకు ఇలా పంపండి..

Happy Kartik Purnima Wishes 2025 In Telugu: హిందువుల ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండగల్లో కార్తీక పౌర్ణమి కూడా ఒకటి. చాలామంది పౌర్ణమి తిధిని పండగల ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండుగ అందరి జీవితాల్లో వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు పంపండి.
Happy Kartik Purnima Wishes 2025 In Telugu: పురాణాల ప్రకారం కార్తీక పౌర్ణమికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజున తులసి మొక్క జన్మించిన రోజుగా కూడా భావిస్తారు. అందుకే కార్తీక మాస సమయంలోనే తులసి వివాహాన్ని చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండగ అందరి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలపండి.
కార్తీక పౌర్ణమి శివనామ స్మరణతో జీవితం పునీతం చేసే దివ్యమైన రోజు.. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..
కార్తీక పౌర్ణమి అంటే కేవలం పండగే కాదు.. భక్తి విశ్వాసానికి ప్రతీక.. కాబట్టి అందరూ ఘనంగా కార్తీక పౌర్ణమిని జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..
మహాశివరాత్రితో సమానంగా భావించే కార్తీక పౌర్ణమి దినం.. మీ జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు తీసుకురావాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు.
ఆయురారోగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు ప్రసాదించే శక్తివంతమైన రోజుల్లో కార్తీక పౌర్ణమి కూడా ఒకటి.. ఇంతటి ప్రత్యేకమైన రోజున శ్రీ మహాలక్ష్మి అనుగ్రహం మీకు కలగాలని కోరుకుంటూ.. కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..
అద్భుతమైన చంద్రకాంతి లాగా మీ మనసు ప్రశాంతంగా ఉండాలని.. మీరు చేసే పనుల్లో లక్ష్మీదేవి సంపద వర్షం కురిపించాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ కార్తీక పౌర్ణమి ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు.