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తెలుగులో వినాయక చవితి విషెష్‌, బెస్ట్ HD ఫోటోస్‌, గ్రీటింగ్స్‌..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 14, 2026, 05:00 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:00 AM IST

Happy Vinayaka Chavithi 2026 Telugu: ఈ సంవత్సరం వినాయక చవితి సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన రావడం విశేషం.. అయితే, ఈ రోజున దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు పంపండి..

Happy Vinayaka Chavithi 2026 Wishes In Telugu: వినాయకుడు కేవలం విజ్ఞాలను తొలగించేవాడు కాదు.. జ్ఞానంతో పాటు బుద్ధి వివేకాలకు అధిపతిగా కూడా చెప్పుకుంటారు. తల్లిదండ్రులైన పార్వతీ పరమేశ్వరుల చుట్టూ ప్రదక్షణ చేసి.. తల్లిదండ్రులే సమస్త విశ్వం అని నిరూపించిన కథ ఆయన బుద్ధికి నిదర్శనం. విద్యతో పాటు జ్ఞాన సాధనలో పురోగతి కోసం విఘ్నేశ్వరుడిని పూజిస్తారు. ప్రతి ఏడాదిలాగా ఈ సంవత్సరం కూడా వినాయక చవితి రోజున ఆయనను పూజించి.. అనుగ్రహం పొందాలని కోరుకుంటూ ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి సోషల్ మీడియా ద్వారా పేరుపేరునా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు పంపండి..

Happy Vinayaka Chavithi 2026 Wishes In Telugu1/11

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

ముజ్జగాలకు మూలమైన ముక్కంటి తనయుడు.. మురిపించే రూపంతో ముంగిట నిలిచే దైవం.. మీ ఇంట ఆనందాల పసిడి పంటలు పండించాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..

Happy Ganesh Chaturthi 2026 Telugu Wishes2/11

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

పానకము, వడపప్పులను స్వీకరించి.. గరక పోసల పరిమళం నడుమ.. మీ సంకటాలన్నీ హరించి.. లంబోధరుడు మీ ఇంట సౌభాగ్యాలు కురిపించాలని కోరుకుంటూ... మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

Ganesh Chaturthi 2026 Telugu Wishes3/11

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

బుద్ధికి అధిపతి.. విద్యకు అధినేత.. మానవాళికి అద్భుతమైన మార్గాన్ని చూపే జ్ఞాన జ్యోతి.. ఆ గణపతి కరుణాకటాక్షాలు మీపై నిరంతరం ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

Vinayaka Chavithi Subhakankshalu Telugu4/11

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

విజ్ఞాన కొండలను పిండి చేసే కరిమేలు.. మీ ఆశల బాటలు అడ్డంకులు తొలగించి.. ప్రతిక్షణం విజయాల అందించాలని ప్రార్థిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు పేరుపేరునా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

Happy Vinayaka Chavithi Subhakankshalu Telugu5/11

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

చిరునవ్వుల గణపయ్య చేతిలోని లడ్డూలా.. మీ జీవితం తీపి జ్ఞాపకాలతో నిండిపోవాలి.. అష్టసిద్ధులతో పాటు నవనిధులు మీ ఇంట కొలువుండాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

Vinayaka Chavithi Wishes6/11

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

తొలి పూజలు అందుకునే దైవమా.. జ్ఞాన దీపమై సాగే దారి చూపూ.. విజ్ఞాలన్ని తొలగించి.. విజయాలను ప్రసాదించే ఆ విజ్ఞనాధుని దివ్య దీవెనలు మీపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

Best Vinayaka Chavithi Telugu Subhakankshalu7/11

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

పచ్చని ప్రకృతిలో ప్రణవనాదం.. మట్టి బొమ్మలు మంత్రాల రూపం.. ఆ పార్వతీ పుత్రుని ఆశీస్సులు మీకు లభించి ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా.. వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

Best Vinayaka Chavithi Subhakankshalu Telugu 8/11

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

తొండముతో ప్రతి కష్టాన్ని చుట్టి పారేసే స్వామి.. ఏకదంతాముతో శుభాల దివ్య కావ్యాలు వ్రాసే వేల్పు.. మీ జీవితంలో నిరంతరం విజయ శంఖారావం మోగాలని కోరుకుంటూ... మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా వినాయక చవితి స్పెషల్ శుభాకాంక్షలు..  

Happy Vinayaka Chavithi HD Images Telugu 20269/11

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

Vinayaka Chavithi Wishes Best Hd Photos10/11

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

గజాననుని దివ్య రూపం మీ మనసుకు ప్రశాంతతను.. ఆయన వాహనమైన మూషికం మనస్సులోని వికారతలను తొలగించాలని కోరుకుంటూ.. మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

Vinayaka Chavithi Wishes 11/11

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

ఓంకారణాదుడు వచ్చెను మన ఇంట.. మంగళకరమైన శోభలు తెచ్చెను ప్రతి ఇంట.. ఆ గణనాధుని కృపతో మీ ప్రయత్నాలన్నీ అద్భుతంగా ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.  

TAGS:
Happy Vinayaka Chavithi
Vinayaka Chavithi Wishes
Happy Vinayaka Chavithi Telugu
Happy Vinayaka Chavithi 2026

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