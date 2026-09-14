/తెలుగులో వినాయక చవితి విషెష్‌, బెస్ట్ HD ఫోటోస్‌, గ్రీటింగ్స్‌..

Happy Vinayaka Chavithi 2026 Telugu: ఈ సంవత్సరం వినాయక చవితి సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన రావడం విశేషం.. అయితే, ఈ రోజున దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు పంపండి..
Happy Vinayaka Chavithi 2026 Wishes In Telugu: వినాయకుడు కేవలం విజ్ఞాలను తొలగించేవాడు కాదు.. జ్ఞానంతో పాటు బుద్ధి వివేకాలకు అధిపతిగా కూడా చెప్పుకుంటారు. తల్లిదండ్రులైన పార్వతీ పరమేశ్వరుల చుట్టూ ప్రదక్షణ చేసి.. తల్లిదండ్రులే సమస్త విశ్వం అని నిరూపించిన కథ ఆయన బుద్ధికి నిదర్శనం. విద్యతో పాటు జ్ఞాన సాధనలో పురోగతి కోసం విఘ్నేశ్వరుడిని పూజిస్తారు. ప్రతి ఏడాదిలాగా ఈ సంవత్సరం కూడా వినాయక చవితి రోజున ఆయనను పూజించి.. అనుగ్రహం పొందాలని కోరుకుంటూ ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి సోషల్ మీడియా ద్వారా పేరుపేరునా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు పంపండి..