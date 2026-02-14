Happy Mahashivratri 2026: తెలుగులో మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..

Happy Mahashivratri Images 2026: మహాశివరాత్రి పండగకు ప్రత్యేకమైన చరిత్ర ఉంది. ఈ పండగను హిందువులు అత్యంత పవిత్రమైందిగా భావిస్తారు. ఇంతటి ప్రత్యేకమైన మీ జీవితంలో ఆనందాన్ని తీసుకురావాలని ఆ పరమశివుడిని కోరుకుంటూ.. మీకు ఎంతో ఇష్టమైన వారికి ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలపండి..
Happy Mahashivratri Images 2026: బ్రహ్మ, విష్ణువుల మధ్య అహంకారం తలెత్తినప్పుడు.. ఆ పరమశివుడు అనంతమైన జ్యోతిర్లింగ స్వరూపంతో ఆవిర్భవించిన రోజును మహాశివరాత్రిగా చెప్పుకుంటాము.. అందుకే హిందూ పురాణాల ప్రకారం ఈ రోజుకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. చాలామంది ఈ రోజున శివలింగాన్ని దర్శించి.. ప్రత్యేకమైన ఉపవాసాలు పాటించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇలా చేయడం వల్ల కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా శత్రువు బాధల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని నమ్మకం.. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండగ అందరికీ సుఖసంతోషాలను అందించాలని.. ఇలా మీకు ఇష్టమైన వారికి.. మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
నిత్య సత్యమైన కైలాసపతి.. నీ దివ్య దీవెనలు మా అందరిపై ఉండాలని కోరుకుంటూ.. మహాశివరాత్రి ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..
ఆ మహా శివుడు మీ జీవితంలో వస్తున్న సమస్యలన్నింటిని తరిమికొత్తాలని.. అద్భుతమైన వెలుగును నింపాలని ప్రార్థిస్తూ..మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ.. హ్యాపీ మహాశివరాత్రి..
చంద్రవంకను సిగలో ధరించిన మహా మూర్తి..విభూది రేఖలతో మెరిసిపోయే సర్వేశ్వరుడివి నీవు.. నీ అనుగ్రహం మాకు ఎల్లప్పుడూ లభించాలని కోరుకుంటూ.. మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు..
కైలాసగిరి పై కొలువుదీరిన శంకరుడా..భక్తుల పిలుపుకు పలికే బోలా శంకరుడా.. నీ నీడలో మాకు నిరంతరం ఆశ్రయం కల్పించు.. మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు..
శివం అంటే మహా మంగళం..శివం అంటే మోక్షం.. ఈ పవిత్ర శివరాత్రి మీ జీవితంలో అద్భుతమైన వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు..