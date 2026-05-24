  Bandla Ganesh: నిర్మాత బండ్ల గణేష్ ని చెప్పుతో కొట్టిన నటుడు.. ఏమైందంటే!

Bandla Ganesh: నిర్మాత బండ్ల గణేష్ ని చెప్పుతో కొట్టిన నటుడు.. ఏమైందంటే!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 24, 2026, 08:21 PM IST|Updated: May 24, 2026, 08:21 PM IST

Bandla Ganesh:నటుడిగా కెరీర్ ప్రారంభించి నిర్మాతగా పెద్ద స్థాయికి ఎదిగిన బండ్ల గణేష్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్న చిన్న కామెడీ పాత్రలతో ప్రారంభమైన ఆయన ప్రయాణం తర్వాత స్టార్ హీరోలతో భారీ సినిమాలు నిర్మించే స్థాయికి చేరుకుంది. ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లాంటి హీరోలతో సినిమాలు చేసి మంచి గుర్తింపు పొందారు.

ఈమధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో బండ్ల గణేష్ తన జీవితంలో జరిగిన ఓ బాధాకరమైన సంఘటనను గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పట్లో తాను చిన్న నటుడిగా ఉండేవాడినని, సినిమా అవకాశాలు తక్కువగా ఉండేవని తెలిపారు. అందుకే సినీ ప్రముఖుల దగ్గరకు వెళ్లి మాట్లాడటం, వారి వద్ద సమయం గడపడం తనకు అలవాటుగా ఉండేదని చెప్పారు.  

అలాంటి సమయంలో ప్రముఖ నటి Soundarya మరణించిన రోజు ఒక పెద్ద సినీ వ్యక్తి ఇంటికి వెళ్లినట్లు గణేష్ తెలిపారు. ఆ సమయంలో ఆ వ్యక్తి చాలా టెన్షన్‌లో ఉన్నారని, తాను ఆయన ముందు కూర్చున్న వెంటనే చెప్పుతో కొట్టారని చెప్పారు. అయితే ఎందుకు అలా జరిగిందో అప్పట్లో తనకు అర్థం కాలేదని తెలిపారు.  

తర్వాత ఆ వ్యక్తి ఫోన్ చేసి క్షమాపణ చెప్పారని బండ్ల గణేష్ వెల్లడించారు. అసలు ఆయన స్వభావం మంచిదేనని, ఆ రోజు పరిస్థితుల వల్ల అలా జరిగి ఉంటుందని చెప్పారు. ఆ సంఘటన తన జీవితాన్ని మార్చిందని, అప్పటి నుంచి ఇంకా కష్టపడాలని నిర్ణయించుకున్నానని తెలిపారు.  

ఇక భవిష్యత్తులో మరోసారి పవన్ కళ్యాణ్‌తో సినిమా చేయాలని తనకు బలమైన కోరిక ఉందని గణేష్ చెప్పారు. తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకునేలా ఒక గొప్ప సినిమా తీసి, ఆ తర్వాత తన బ్యానర్‌ను ముగించాలని భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. టెంపర్ తర్వాత బండ్ల గణేష్ నిర్మాణంలో సినిమాలు ఎక్కువగా రాకపోయినా, ఆయన పేరు మాత్రం ఇప్పటికీ వార్తల్లో వినిపిస్తూనే ఉంది.

