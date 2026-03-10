English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rajendra Prasad: మరో వివాదంలో రాజేంద్ర ప్రసాద్.. లెజండరీ నటుడు ఎంజీఆర్‌పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. తమిళ తంబీలు సీరియస్..

Rajendra Prasad: మరో వివాదంలో రాజేంద్ర ప్రసాద్.. లెజండరీ నటుడు ఎంజీఆర్‌పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. తమిళ తంబీలు సీరియస్..

 Rajendra prasad controversy comments on mgr: రాజేంద్ర ప్రసాద్ కు తరచుగా వివాదాలు రాజేయడం  కామన్ అయిపోయిందని నెట్టింట మరోసారి దుమారం రాజుకుంది . కానీ ఈసారి మాత్రం తమిళులు తమ ఆరాధ్యదైవంగా భావించే దివంగత మాజీ సీఎం,  ఎంజీఆర్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలపై సీరియస్ అయ్యారు.. తమిళ తంబీలు రాజేంద్ర ప్రసాద్ పై చాలా గుర్రుగా ఉన్నారు. 
 
1 /6

సీనియర్ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇటీవల తన సినిమాల కంటే వివాదాలతోనే ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. తన తోటి సీనియర్ నటుల్ని ఇష్టమున్నట్లు స్టేజీల మీద తీసిపడేసినట్లు మాట్లాడుతున్నారు. కొన్నిసందర్భాల్లో ఆయన బూతు మాటలకు చాలా మంది బహిరంగంగానే అసహానం వ్యక్తం చేశారు.  అసలు ఆయనకు నట కిరిటీ,పద్మశ్రీ అని ఎందుకు పిలుస్తున్నారని మండిపడ్డ సందర్భాలు కొకొల్లలు. 

2 /6

ఇటీవల  తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క కుమారుడి వివాహం రీసెంట్‌గా ఘనంగా జరిగింది. ఈ పెళ్లికి రాజకీయ ప్రముఖులతో పాటు, సినిమా రంగ ప్రముఖులు కూడా హజరయ్యారు. ఒక యువకుడు రాజేంద్రప్రసాద్ తో సెల్పీ కోసం ప్రయత్నించాడు .కానీ ఏ మాత్రం మానవత్వంలేకుండా రాజేంద్ర ప్రసాద్.. పొమ్మనట్లు బాలుడ్ని ఛీదరించుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. దీనిపై తీవ్ర దుమారం చెలరేగింది. ఈ వివాదం నడుస్తుండగానే మరో వివాదంను రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాజేశారు. ఏకంగా తమిళలు ఆరాధ్య దైవంగా కొలిచే ఎంజీఆర్ పై సెన్సెషనల్ కామెంట్స్ చేశారు.

3 /6

రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ‘కళాప్రపూర్ణ కాంతారావు జాతీయ అవార్డు-2025’ ప్రధానోత్సవ వేదికపై ప్రసంగించారు. దీనిలో మాట్లాడుతూ.. దివంగత నటుడు కాంతారావు గొప్పదనాన్ని వివరించే క్రమంలో... తమిళలు తమ ఆరాధ్య దైవంగా భావించే ఎంజీఆర్ ను ప్రస్తావించారు.

4 /6

 అసలు.. కాంతారావు జానపద చిత్రాలు ఆ కాలంలో చాలా మంది పడి పడి చూసేవారని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కాంతారావును చూస్తే ఎంజీఆర్ వణికిపోయేవాడని, ఎవరు ఈయన అని అడిగేవారి చెప్పాడు. అంతటితో ఆగకుండా కాంతారావును చూస్తే ఎంజీఆర్ కు ఉచ్చ.. అంటూ చాలా అసభ్యకరంగా మాట్లాడారు. ఒక సాటి నటుడు అన్న కనీసం ఇంగితం కూడా లేకుండా నీచమైన భాషను ఉపయోగించాడు. దీనిపై దుమారం రాజుకుంది. 

5 /6

రాజేంద్ర ప్రసాద్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై తమిళ తంబీలు ఫైర్ అవుతున్నారు. వెంటనే బేషరతుగా ఎంజీఆర్ గారిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు వెనక్కు తీసుకుని సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ దీంతో వివాదంలో చిక్కుకున్నారు.   

6 /6

గతంలో కూడా ..బ్రహ్మానందం, అలీ వంటి సహ నటులపై రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇలాగే వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసి వార్తల్లో నిలిచారు. ఒక సీనియర్ నటుడు,పద్మశ్రీ పొందిన వ్యక్తి ఈవిధంగా తోటి నటులను హేళల చేసే విధంగా మాట్లాడటం ఏంటని సినివర్గాల్లో ఈవివాదం మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది.దీనిపై  రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతారో తెలియాల్సి ఉంది.  

Rajendra prasad on mgr Rajendra Prasad controversy Tamil Nadu mg Ramachandran Actor Rajendra Prasad controversy Tollywood Rajendra prasad Row Rajendra prasad on tamil hero telugu movie industry

Next Gallery

Manchu Lakshmi: పుష్ప సినిమా విజయం వెనుక మంచు లక్ష్మి.. ఎవరికి తెలియని సీక్రెట్..!