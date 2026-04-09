Actress Ambika: విడాకులకు అతనే కారణం.. ఇన్ని సంవత్సరాల తరువాత నిజాలు బయటపెట్టిన రాధా చెల్లెలు..

Actress Ambika:80వ దశకంలో తమిళ సినిమా ప్రపంచంలో తన ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రముఖ నటి అంబికా గురించి ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారి తీస్తున్నాయి. తన వ్యక్తిగత జీవితం, సినీ ప్రయాణం, వివాహ విఫలం గురించి కీలక విషయాలు బయట పెట్టారు.
అంబికా కేరళకు చెందినవారు. చిన్నప్పటి నుంచే సినిమాలపై ఆసక్తితో మలయాళంలో బాలనటిగా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. తర్వాత తమిళంలో హీరోయిన్గా అడుగుపెట్టి తక్కువ సమయంలోనే మంచి గుర్తింపు పొందింది. ముఖ్యంగా రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్ వంటి స్టార్ హీరోలతో కలిసి నటించి అనేక హిట్ సినిమాలు అందించింది. ఆమె నటనకు అప్పట్లో ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది.
అంబికా చెల్లెలు రాధా కూడా అదే సమయంలో సినీ రంగంలోకి రావడంతో ఇద్దరి మధ్య పోటీ ఎక్కువగా ఉండేది. అయినప్పటికీ అంబికా తన ప్రతిభతో ముందుకు సాగింది. కెరీర్ ప్రారంభంలోనే మంచి స్థానం సంపాదించిన ఆమె, తర్వాత కాలంలో హీరోయిన్గా అవకాశాలు తగ్గినప్పుడు కూడా వెనక్కి తగ్గలేదు. కేరెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా మారి పూవెల్లాం కెట్టుప్పార్, వేల్, మజై, అవన్ ఇవన్, జిగర్తండా వంటి సినిమాల్లో మంచి పాత్రలు చేసి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.
ఇటీవల ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అంబికా, యూట్యూబ్లో కొందరు వ్యక్తులు తప్పుడు విషయాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని తీవ్రంగా విమర్శించింది. వారు అసత్యాలు చెప్పి, అసభ్యంగా మాట్లాడుతున్నారని ఆమె అభిప్రాయపడింది. ఎవరైనా నన్ను మంచి అని చెప్పినా నేను మంచి అవ్వను, చెడు అని చెప్పినా చెడు అవ్వను అంటూ ఆమె స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇతరుల మాటలతో మన వ్యక్తిత్వం మారదని ఆమె చెప్పడం విశేషం.
అలాగే తన వివాహ జీవితం గురించి కూడా అంబికా ఓపెన్గా మాట్లాడింది. నా పెళ్లి విఫలమవడానికి సినిమా కారణం కాదు. ఇద్దరి మధ్య అర్థం కాకపోతే ఏ సంబంధమైనా ముగుస్తుంది. అది ఏ రంగమైనా సరే అని ఆమె చెప్పింది. తన వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగిన విడాకులకు తాను ..తన భర్తే కారణమని ఆమె చెప్పడం గమనార్హం.
1996లో అంబికా వివాహం చేసుకున్నప్పటికీ, కొద్దికాలానికే ఆ సంబంధం ముగిసింది. ఈ విషయంపై చాలా కాలం తర్వాత ఇలా స్పష్టంగా మాట్లాడటం అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచింది. ప్రస్తుతం ఆమె సినిమాల్లో ఎంపికైన పాత్రలు మాత్రమే చేస్తూ, టెలివిజన్ కార్యక్రమాల్లో కూడా కనిపిస్తోంది. ఇక దర్శకత్వంపై ఆసక్తి ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఆ ఆలోచన లేదని చెప్పిన అంబికా, ఇటీవల యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రారంభించిన తర్వాత చిన్న సినిమాలు తెరకెక్కించే ఆసక్తి ఉందని తెలిపింది.