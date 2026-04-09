Senior Actress Jayalalitha: ప్రతి రాత్రి నరకం.. రోజు అలా చేసేవారు..జయలలిత ఏం చెప్పిందంటే..!

Actress Jayalalitha : సీనియర్ నటి జయలలిత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో గ్లామర్, వాంప్, నెగిటివ్ పాత్రలతో ఆమె తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు. ఒకప్పుడు సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్న ఆమె, ఇప్పుడు టెలివిజన్లో కూడా ముఖ్యమైన పాత్రల్లో కనిపిస్తూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. అయితే, ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదుర్కొన్న సంఘటనలు చాలా బాధాకరంగా ఉన్నాయని ఇటీవల మళ్లీ చర్చకు వచ్చాయి.
గతంలో ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో జయలలిత తన జీవితంలోని కష్టాల గురించి ఓపెన్గా మాట్లాడారు. ఆమె చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ వైరల్ అవుతున్నాయి. కెరీర్ పరంగా మంచి స్థాయిలో ఉన్న సమయంలోనే ఆమె ప్రేమలో పడినట్లు తెలిపారు. ఒక మలయాళ దర్శకుడితో పరిచయం ఏర్పడి, అది క్రమంగా ప్రేమగా మారిందని చెప్పారు. "ఆయన నన్ను ఒకసారి కాపాడాడు. అప్పుడే అతనిపై నాకొక నమ్మకం ఏర్పడింది" అని ఆమె తెలిపారు.
ఈ పరిచయం ఏడేళ్ల పాటు కొనసాగిందని, ఆ సమయంలో ఇద్దరూ చాలా దగ్గరయ్యారని చెప్పారు. అయితే పెళ్లి విషయంలో ఆమెకు సందేహాలు ఉన్నప్పటికీ, "నన్ను పెళ్లి చేసుకోకపోతే చచ్చిపోతాను" అని అతను ఒత్తిడి చేయడంతో చివరకు అంగీకరించానని వెల్లడించారు. కుటుంబ సభ్యులు ఈ వివాహానికి వ్యతిరేకించినా, ఇద్దరూ ఆలయంలో పెళ్లి చేసుకున్నారని ఆమె చెప్పారు.
పెళ్లి తర్వాత పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయని జయలలిత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "పెళ్లైన వారం రోజుల్లోనే కట్నం, ఆస్తి గురించి అడగడం మొదలుపెట్టాడు" అని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ సమయంలోనే తనపై ప్రేమ కంటే ఆస్తిపైనే ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉందని అర్థమైందని తెలిపారు. రోజురోజుకు అతని ప్రవర్తన మారిపోతూ, తనపై వేధింపులు పెరిగాయని చెప్పారు.
ఆమె చెప్పిన ప్రకారం, "నీ మీద అసిడ్ పోస్తా.. చంపేస్తా" అంటూ బెదిరించేవాడని, ప్రతి రాత్రి.. భయంతో గడిపేదాన్నని వెల్లడించారు. పరిస్థితి మరింత దిగజారడంతో ఒక దశలో ఆమెను గదిలో బంధించాడని కూడా తెలిపారు. ఆ సమయంలో తనకు సహాయం చేసిన వారిని ఆమె ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనని అన్నారు.
సినీ పరిశ్రమలోని కొంతమంది ప్రముఖులు ఆమెకు అండగా నిలిచారు. వారి సహాయంతోనే ఆ ప్రమాదకర పరిస్థితి నుంచి బయటపడగలిగానని చెప్పారు. "వాళ్లు లేకపోతే నేను ఈ రోజు బతికి ఉండేదాన్నో లేదో కూడా తెలియదు" అంటూ ఆమె భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఆ అనుభవం తన జీవితంలోనే అత్యంత భయంకరమైనదని తెలిపారు.
ఈ వివాహం ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదని, ఏడాది పూర్తికాకముందే విడాకులు తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. ఆ సంబంధం తన జీవితంలో ఒక చేదు జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయిందని అన్నారు. అయినప్పటికీ, ఆ కష్టాలు తనను మరింత బలంగా మార్చాయని జయలలిత తెలిపారు.