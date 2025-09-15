Senior Actress Lakshmi: సీనియర్ నటి లక్ష్మీ మూడు పెళ్లిళ్లు ఎందుకు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది..ఆమె లైఫ్ లో సినిమాకు మించిన ట్విస్టులు..!

Senior Actress Lakshmi three Marriages: సీనియర్ నటి లక్ష్మి గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తెలుగులో సహా అప్పట్లోనే ప్యాన్ ఇండియా హీరోయిన్ గా వివిధ భాషల్లో 650కి పైగా సినిమాల్లో నటించింది. అందులో దాదాపు 300 చిత్రాల్లో కథానాయికగా నటించి మెప్పించింది. అయితే ఈమె సినిమాల్లో కంటే తన వ్యక్తిగత జీవితంతో పాపులర్ అయింది.
1960 వ దశకం చివర్లో తమిళంలో కథానాయికగా ప్రవేశించి ఆ తర్వాత తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ చిత్ర సీమల్లో సత్తా చాటింది. ఈమె తండ్రి కూడా ప్రముఖ దర్శకుడు, నిర్మాత వై.వి.రావు, తల్లి కూడా రుక్మిణి కథానాయికగా సత్తా చాటింది. సినిమా నేపథ్య కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఈమె ఆటోమేటిగ్ సినిమా హీరోయిన్ గా అవకాశాలొచ్చాయి. అంతేకాదు అగ్ర హీరోయిన్ గా సత్తా చాటింది.
లక్ష్మి సినిమాల్లో సక్సెస్ అయినా.. వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం విఫలమైంది.ముఖ్యంగా ఈమె మూడు పెళ్లిళ్లు చేసుకుంది. ఈమె మొదటి సారి భాస్కరన్ ను 1969లో పెళ్లి చేసుకుంది. వీరిద్దరు 1974లో విడాకులు తీసుకున్నారు. వీరి కూతురు ఐశ్వర్య సినిమా హీరోయిన్ గా తన లక్ ను పరీక్షించుకుంది. ఆ తర్వాత మరొక అమ్మాయిని దత్తత తీసుకున్నారు.
ఆ తర్వాత 1975లో దర్శకుడు, నటుడు మోహన్ శర్మ ను పెళ్లి చేసుకుంది. అతనితో బంధం ఐదేళ్లకే 1980లో ముగిసింది. అప్పట్లో వీరి పెళ్లిని హోటల్ లో చేసుకొని అక్కడే శోభనం చేసుకున్న విషయాన్ని ఆమె రెండు భర్త చెప్పిన విషయం వైరల్ అయింది. ఆ తర్వాత తమిళ నటుడు కమ్ దర్శకుడు శివచంద్రన్ ను మూడో పెళ్లి చేసుకుంది.
జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకోవడం లక్ష్మి చేసిన పొరపాటులు కారణంగా, ఆమె ఒకసారి కాదు, రెండుసార్లు కాదు, మూడుసార్లు వివాహం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఎవరితో కాకుండా ఒంటరిగా లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తోంది.
లక్ష్మీ 1975లో ‘జూలీ’ సినిమాతో బాలీవుడ్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ చిత్రంలో ఈమె చేసిన హాట్ సీన్స్ అప్పట్లో కుర్రకారుకు నిద్ర లేకుండా చేసాయి. ఈమె హీరోయిన్ గానే కాకుండా అమ్మగా.. పొగరుపోతు అత్త పాత్రల్లో నటించి మెప్పించింది. అప్పట్లో తమిళంలో 1977లో విడుదలైన ‘సిల నేరంగాలిల్ సిల మనితరగల్’ సినిమాలో నటనకు జాతీయ ఉత్తమ నటి అవార్డును అందుకుంది.
సీనియర్ నటిమణి లక్ష్మి తన కెరీర్ లో ఒక జాతీయ అవార్డుతో పాటు 4 నంది అవార్డులు.. 9 ఫిల్మ్ ఫేర్ సౌత్ అవార్డులు కర్నాటక, తమిళనాడు, కేరళ స్టేట్ కు సంబంధించిన పలు అవార్డులను తన నటనతో అందుకోవడం విశేషం.