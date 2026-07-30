Senior Actress: సినీ పరిశ్రమలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్, కెరీర్లో ఎదురైన సవాళ్లపై ఓ సీనియర్ నటి చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. బతకడానికి ఎన్నో రాజీలు పడ్డా అంటూ ఆమె పంచుకున్న అనుభవాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యల వెనుక అసలు విషయం ఏమిటి? పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.
చిత్ర పరిశ్రమలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అంశం మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది. సీనియర్ నటి జయలలిత ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన సినీ జీవితంలో ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాలను పంచుకోవడంతో ఆమె వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అవకాశాల కోసం తాను ఎదుర్కొన్న ఒత్తిళ్లు, వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురైన ఇబ్బందులను ఆమె భావోద్వేగంగా వివరించారు.
ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో జయలలిత మాట్లాడుతూ, సినీ పరిశ్రమలో మహిళలు ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారని పేర్కొన్నారు. తాను కూడా కెరీర్ ప్రారంభ దశలో ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నానని చెప్పారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ధైర్యంగా తిరస్కరించగలిగానని, మరికొన్ని సందర్భాల్లో పరిస్థితుల కారణంగా రాజీ పడాల్సి వచ్చిందని వెల్లడించారు. తన కుటుంబం బాగుండాలనే ఆలోచనతోనే ఎన్నో కష్టాలను భరించానని ఆమె తెలిపారు.
అవకాశాలు కోల్పోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయని జయలలిత గుర్తు చేసుకున్నారు. ఒక దర్శకుడి ప్రతిపాదనను తిరస్కరించడంతో తన పాత్రను తగ్గించి పంపించారని చెప్పారు. షూటింగ్ల సమయంలో కొందరి ప్రవర్తన వల్ల ఇబ్బందులు ఎదురయ్యేవని, అలాంటి పరిస్థితుల నుంచి బయటపడేందుకు ఎన్నో మార్గాలు వెతికేదాన్నని వెల్లడించారు.వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలనూ ఆమె ఈ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. ప్రేమ వివాహం తర్వాత వైవాహిక జీవితంలో తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కొన్నానని, భర్త చేసిన అప్పులు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, మానసిక వేధింపులు తనను తీవ్రంగా బాధించాయని చెప్పారు. చివరకు కుటుంబ సభ్యులు, సినీ పరిశ్రమలోని కొందరు పెద్దల సహకారంతో ఆ కష్టాల నుంచి బయటపడగలిగానని తెలిపారు.
జయలలిత చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చకు దారితీశాయి. సినీ పరిశ్రమలో మహిళల భద్రత, క్యాస్టింగ్ కౌచ్ వంటి అంశాలపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. అయితే ఆమె చెప్పినవి తన వ్యక్తిగత అనుభవాలేనని, మొత్తం పరిశ్రమను ఒకే కోణంలో చూడకూడదని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఇంటర్వ్యూలోని కీలక వ్యాఖ్యలు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.