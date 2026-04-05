Senior actress: అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు పెట్టేవారు..9 మందితో ఒకేసారి అలా చేశారు.. భర్త గురించి తెలుగు సీనియర్ నటి కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Senior actress Poojitha : సీనియర్ నటి పూజిత ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన కొన్ని బాధాకర విషయాలను వెల్లడించారు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో కలిపి వందకు పైగా సినిమాల్లో నటించిన ఆమె, ఒకప్పుడు మంచి గుర్తింపు పొందారు. ముఖ్యంగా “ఇద్దరి పెళ్లాల ముద్దుల మొగుడు” వంటి సినిమాలతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న ఆమె, ఇప్పుడు మళ్లీ బుల్లితెర ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఈమధ్య.. మీడియాతో మాట్లాడిన పూజిత తన వివాహ జీవితం గురించి మాట్లాడారు. తన భర్త విజయ గోపాల్‌తో పెళ్లి అయిన తర్వాత కొద్దికాలంలోనే సమస్యలు మొదలయ్యాయని చెప్పారు. ఆర్థికంగా అతను స్థిరంగా లేకపోవడం, అప్పుల సమస్యలు ఉండటం తనను తీవ్రంగా కలచివేశాయని తెలిపారు. తాను సంపాదించిన డబ్బు, నగలు కూడా అతను తీసుకున్నాడని ఆమె ఆరోపించారు. దాదాపు రెండున్నర కోట్ల విలువైన ఆస్తిని కోల్పోయానని ఆమె బాధ వ్యక్తం చేశారు.

అంతేకాకుండా, తన భర్త సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇతర మహిళలతో సంబంధాలు కొనసాగించాడని కూడా పూజిత పేర్కొన్నారు. ఒకసారి షూటింగ్ నుంచి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అతని ఫోన్‌లో కొన్ని అసభ్యకరమైన మెసేజ్‌లు చూసి ఈ విషయం తెలుసుకున్నానని చెప్పారు. ఈ విషయాలు తనకు చాలా బాధ కలిగించాయని వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా అతను ఒకేసారి 9 మందితో ఆఫైర్ నడిపాడు అని చెప్పింది..ఇక తన నగలు, డబ్బు సహా దాదాపు రెండున్నర కోట్ల విలువైన ఆస్తిని అతను మోసం చేసి తీసుకెళ్లాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

పూజితకు ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. అతని భవిష్యత్తు కోసం చాలా కాలం పాటు ఈ సమస్యలను భరించానని ఆమె చెప్పారు. కుటుంబాన్ని కాపాడాలని ప్రయత్నించినప్పటికీ పరిస్థితులు క్రమంగా మరింత కఠినంగా మారాయని తెలిపారు. చివరకు తన భర్త వేరే వ్యక్తితో కొత్త జీవితం ప్రారంభించాడని చెప్పడం ఆమెకు మరింత బాధ కలిగించింది.

ఈ సమస్యలపై ఆమె పోలీసులకు కూడా ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు. అయితే, సరైన సహాయం అందలేదని ఆమె వాపోయారు. తనకు న్యాయం జరగాలని ఇప్పటికీ ఆశతో పోరాటం కొనసాగిస్తున్నానని స్పష్టం చేశారు. తనకు ఎదురైన అనుభవాలను బయటపెట్టడం ద్వారా ఇతర మహిళలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని కూడా సూచించారు.

