Prabhas Age: ప్రభాస్ వయసు.. నాది ఒకటే అంటున్న సీనియర్ హీరోయిన్ రాశి..!

Senior Actress Raasi: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోల గురించి మాట్లాడితే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చే పేరు ప్రభాస్. ఆయన తన కెరీర్ను చిన్న సినిమాలతో ప్రారంభించి, తర్వాత భారీ విజయాలతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఈశ్వర్ సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆయన, వర్షంతో మంచి పేరు సంపాదించారు. తర్వాత దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తెరకెక్కించిన ఛత్రపతితో మాస్ హీరోగా నిలిచారు.
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ కి.. డార్లింగ్, మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్, మిర్చి వంటి సినిమాలు ఆయనకు యువతలో మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ను తెచ్చాయి. ముఖ్యంగా బాహుబలి సినిమా ద్వారా ప్రభాస్ పాన్ ఇండియా స్టార్గా మారారు. ఆ సినిమా తర్వాత ఆయనకు దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులు పెరిగారు. ప్రస్తుతం కూడా ఆయన సినిమాలపై భారీ అంచనాలు ఉంటున్నాయి.
ఇలాంటి స్టార్ హీరోతో కలిసి నటించాలనేది.. చాలా మంది హీరోయిన్ల కోరిక. అయితే ఒకప్పుడు టాలీవుడ్లో టాప్ హీరోయిన్గా నిలిచిన రాశి మాత్రం ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బాలనటిగా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆమె.. చిన్న వయసులోనే మంచి గుర్తింపు పొందింది. తర్వాత హీరోయిన్గా మారి అనేక హిట్ సినిమాల్లో నటించింది. 90వ దశకంలో ఆమెకు మంచి క్రేజ్ ఉండేది.
ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన రాశి, ప్రభాస్పై తన అభిమానాన్ని తెలిపింది. ఆమె మాట్లాడుతూ, “ప్రభాస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయన మొదటి సినిమా నుంచే నేను ఫాలో అవుతున్నాను. అప్పుడే ఆయన పెద్ద స్టార్ అవుతాడని అనిపించింది” అని చెప్పింది. అలాగే ఆయన సినిమాలు చూసేందుకు ప్రత్యేకంగా థియేటర్కు వెళ్తానని కూడా తెలిపింది.
అయితే ప్రభాస్తో కలిసి నటించే విషయానికి వస్తే, రాశి ఒక క్లియర్ కండీషన్ పెట్టింది. “ఏ పాత్ర అయినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. కానీ ప్రభాస్కు తల్లిగా మాత్రం నటించను. మా వయసులు కూడా దాదాపు దగ్గరగా ఉంటాయి. అక్క లేదా వదిన పాత్రలు అయితే ఓకే, కానీ తల్లి పాత్ర చేయలేను” అని చెప్పింది.
ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. చాలామంది నెటిజన్లు కూడా దీనిపై తమ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొందరు ఆమె అభిప్రాయాన్ని సమర్థిస్తుండగా, మరికొందరు నటిగా అన్ని పాత్రలు చేయాలని అంటున్నారు.
ఇంకా ఒక ఆసక్తికర విషయం కూడా ఆమె వెల్లడించింది. ప్రభాస్ సినిమాల్లో ఆమెకు పని చేసే అవకాశం వచ్చినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు ఆయనను వ్యక్తిగతంగా కలవలేదని చెప్పింది. ఈ క్రమంలో సీనియర్ హీరోయిన్ తన వయసు, ప్రభాస్ వయసు ఒకటే అని చెప్పడం కూడా ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతుంది.