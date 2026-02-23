Actress Pregnant : భర్తకు విడాకులు ఇచ్చిన తర్వాత గర్భం దాల్చిన హీరోయిన్ రేవతి

Actress Pregnant
దక్షిణ భారత సినిమా పరిశ్రమ బయటకు చాలా రంగుల ప్రపంచంలా కనిపిస్తుంది. కానీ దగ్గరగా చూస్తే అక్కడ కూడా సాధారణ మనుషుల్లాగే బాధలు, నష్టాలు, ఒత్తిళ్లు ఉంటాయి. అలాంటి నిజ జీవిత కథల్లో ఒకటి ప్రముఖ సీనియర్ నటి రేవతి జీవిత కథ.
రేవతి మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో నటించిన బహుభాషా నటి. ఆమె కేవలం 17 ఏళ్ల వయసులోనే సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టింది. మొదటి సినిమాతోనే ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు అందుకుంది. ఆ తర్వాత మూడు జాతీయ అవార్డులు, ఆరు సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు గెలుచుకుంది. నటిగా మాత్రమే కాదు, దర్శకురాలిగా, నిర్మాతగా కూడా ఆమె తన ప్రతిభను నిరూపించింది.
ఇప్పుడు ఆమె చాలా తక్కువ సినిమాల్లోనే కనిపిస్తోంది. దీనిపై రేవతి స్వయంగా మాట్లాడుతూ, “నాకు నా వయసుకు తగ్గ పాత్రలే వస్తున్నాయి. కానీ నాకు సవాళ్లు ఉన్న పాత్రలు కావాలి. ఎక్కువ సినిమాలు చేయడం కన్నా విలువైన పాత్రలు చేయడమే నాకు ముఖ్యం” అని చెప్పింది. అందుకే రెండు సంవత్సరాలకు ఒక సినిమా మాత్రమే చేస్తానని వివరించింది.
రేవతి 1986లో ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ సురేష్ చంద్ర మీనన్ను వివాహం చేసుకుంది. అప్పట్లో ఇద్దరూ కెరీర్లో మంచి స్థాయిలో ఉన్నారు. కలిసి కొన్ని సినిమాలు నిర్మించారు. అందులో ఒక సినిమా హిట్ కాగా, మరో సినిమా భారీ నష్టాన్ని తెచ్చింది. దీని వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి.
ఆ సమయంలో సురేష్కు శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ఆ కారణంగా పిల్లలు పుట్టే అవకాశం తక్కువ అని డాక్టర్లు చెప్పారు. ఈ విషయం రేవతికి తెలియదు. ఇంట్లో ఒత్తిడి పెరగడంతో, పిల్లలు లేరనే బాధను ఆమె ఒంటరిగా మోసింది. తర్వాత నిజం తెలిసినప్పుడు ఆమె తీవ్రంగా మనస్తాపం చెందింది.
పిల్లలు లేరనే వదంతులు ఎక్కువవడంతో..16 ఏళ్ల దాంపత్య జీవితం తర్వాత ఇద్దరూ విడిపోయారు. విడాకుల తర్వాత కూడా రేవతి ధైర్యంగా ముందుకు సాగింది. చివరికి 48 ఏళ్ల వయసులో IVF చికిత్స ద్వారా ఒక ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.
రేవతి జీవితం ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా చెబుతుంది. తెరపై కనిపించే వెలుగు వెనక ఎన్నో చీకటి రోజులు ఉంటాయి. అయినా ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే జీవితాన్ని కొత్తగా ప్రారంభించవచ్చు. ఆమె కథ ఎంతోమంది మహిళలకు ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.