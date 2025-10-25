English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Heroines: గీతాంజలి నుంచి విలన్ లో ఐశ్వర్యరాయ్ వరకు..వీరందరికీ డబ్బింగ్ చెప్పింది.. ఈ స్టార్ హీరోయిన్ అని తెలుసా..!

Heroines: గీతాంజలి నుంచి విలన్ లో ఐశ్వర్యరాయ్ వరకు..వీరందరికీ డబ్బింగ్ చెప్పింది.. ఈ స్టార్ హీరోయిన్ అని తెలుసా..!

Telugu Heroines Debbing:  సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు హీరోయిన్ గా ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా పేరు సొంతం చేసుకున్న ఓ స్టార్ హీరోయిన్ ఎంతో మంది హీరోయిన్స్ కి డబ్బింగ్ చెప్పినట్లు సమాచారం.. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు.. ఎవరెవరికి చెప్పింది అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
1 /5

టాలీవుడ్ లో కొంతమంది హీరోయిన్స్ కు మరి కొంతమంది హీరోయిన్స్ డబ్బింగ్ చెప్పిన సందర్భాలు చాలానే ఉన్నాయి. అలా ఇప్పుడు ఒక టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోయిన్ కొంతమంది సెలబ్రిటీలకు డబ్బింగ్ చెప్పినట్లుగా తెలుస్తోంది వాటి గురించి చూద్దాం. 

2 /5

టాలీవుడ్లో సీనియర్ హీరోయిన్ గా పేరుపొందిన రోహిణి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈమె ఎవరో కాదు మన అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన నటుడు.. రఘువరన్ భార్య. 

3 /5

ఒకానొక సమయంలో ఆలీ టాక్ షోకి గెస్ట్ గా వచ్చిన రోహిణి మాట్లాడుతూ ఎన్నో విషయాలను పంచుకుంది. అందులో భాగంగానే ఈమె టాలెంట్ ను బయటపెట్టారు అలీ. అంతేకాదు అందుకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్ కూడా వేశారు.. అందులో ముంబై సినిమాలోని మనీషా కొయిరాలకు డబ్బింగ్ చెప్పినట్లుగా చూపించారు. 

4 /5

అలాగే గీతాంజలి సినిమాలో హీరోయిన్ గిరిజకి డబ్బింగ్ చెప్పింది. అంతేకాదు ఐశ్వర్య రాయ్ నటించిన రావణ్ చిత్రానికి కూడా ఐశ్వర్య పాత్రకు ఈమె డబ్బింగ్ చెప్పిందట . ఇలా ఎంతోమంది హీరోయిన్లకు రోహిణి డబ్బింగ్ చెప్పిందనే విషయం తెలిసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.   

5 /5

ఈ మధ్యకాలంలో రోహిణి మళ్లీ తిరిగి రీఎంట్రీ ఇచ్చి పలు చిత్రాలలో కీలకమైన పాత్రలలో నటిస్తోంది. త్వరలోనే ఈమె కుమారుడిని కూడా హీరోగా లాంచ్ చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలియజేసింది.

Rohini Dubbing Telugu Heroine Rohini Aishwarya Rai Dubbing Artist Manisha Koirala Voice Telugu Geethanjali Girija Dubbing

Next Gallery

Rahu Ketu Transit: రాహు-కేతువుల సంచారముతో ఈ మూడు రాశుల వారు రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..